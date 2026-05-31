Meteora in rotta di collisione con la Terra, poi esplosione: scoperta l'evento a nord-est degli Stati Uniti

La Nasa ha confermato che la meteora si stava muovendo a 75.000 miglia orarie (oltre 120 mila km/h) quando si è disintegrata a un'altitudine di 40 miglia e l'esplosione è stata equivalente a 300 tonnellate di Tnt. Gli abitanti della zona sono stati allarmati e gli utenti dei social media hanno segnalato che erano così potenti da far tremare le case.

Una meteora in rotta di collisione con la Terra si è disintegrata sopra il nord-est degli Stati Uniti , provocando forti boati che hanno riecheggiato nella regione.

L'esplosione è stata equivalente a 300 tonnellate di Tnt e ha fatto tremare le case nella zona. La Nasa ha confermato l'evento, rilevando che la meteora si stava muovendo a 75.000 miglia orarie (oltre 120 mila km/h) quando si è disintegrata a un'altitudine di 40 miglia. Gli abitanti della zona sono stati allarmati dai forti boati inaspettati e gli utenti dei social media hanno segnalato che erano così potenti da far tremare le case





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