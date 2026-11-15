Metropolitana Roma 4: Docfap pronto, costo a 12 miliardi e 15 anni di cantieri

Il documento di fattibilità per la Metro C4 a Roma è in scadenza di approvazione in Giunta. L'investimento sale a 12 miliardi, con 28 km di linea e 27 stazioni per servire 450 mila residenti in 15 anni.

Il documento di fattabilità economica e finanziaria, comunemente noto come Docfap, per la quarta linea della metropolitana di Roma è attualmente in fase di approvazione presso la Giunta Capitolina. Questo atto amministrativo costituisce il via ufficiale definitivo per la costruzione dell'infrastruttura e fissa in modo vincolante l'assetto definitivo dell'opera. Rispetto alle prime ipotesi anticipate precedentemente dalla stampa locale, il testo definitivo introduce due variazioni sostanziali che modificano significativamente i piani originari del progetto urbanistico.

Investimento a 12 miliardi e nuovo assetto

L'investimento complessivo previsto per la realizzazione dell'intera linea metropolitana sale da 10 a 12 miliardi di euro, una cifra che include anche la fornitura dei nuovi convogli ferroviari. Un cambiamento rilevante riguarda la localizzazione della stazione di Monteverde, che viene ora posizionata a largo Alfredo Oriani anziché nell'originaria sede di Quattro Venti. L'infrastruttura si snoderà per oltre 28 chilometri, servendo complessivamente 27 stazioni lungo tutto il tracciato.

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Il percorso della nuova linea partirà dalla zona di Nomentana GRA per arrivare fino a Roma 70. Il tracciato attraverserà diverse aree strategiche della capitale, incluindo Montesacro, Salario, il centro storico, Trastevere, Magliana e l'Eur. Questa estensione permetterà di garantire 6 punti di scambio strategici con la rete metropolitana e ferroviaria esistente, assicurando connessioni dirette con le stazioni di Jonio, Val D'Ala, Barberini, Venezia, Stazione Trastevere ed Eur Magliana.

Operatività e flotta di 76 treni

Per garantire corse frequenti ogni 130 secondi in fase di piena operatività, l'intera rete richiederà un totale di 76 treni. Questi convogli saranno ricoverati nei depositi principali situati a Magliana e a Roma 70, garantendo la manutenzione e la disponibilità del materiale rotabile. Resta inoltre su carta l'opzione tecnica di una diramazione secondaria di 4,5 km verso Corviale, che porterebbe il costo totale dell'intervento a 13,6 miliardi di euro.

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Tempi di realizzazione e benefici attesi

I tempi stimati dal Campidoglio indicano 15 anni di cantieri per portare a termine un'opera capace di servire 450 mila residenti della capitale. L'infrastruttura dovrebbe essere in grado di trasportare 105 milioni di passeggeri l'anno, contribuendo a tagliare 75 milioni di km di traffico su gomma. Il rispetto del cronoprogramma stabilito dipenderà dai finanziamenti statali e dall'avvio coordinato dei lavori.

I lavori sono stati suddivisi in quattro tratte funzionali autonome, ideate per consentire cantieri e aperture progressive del servizio. Questa strategia mira a mitigare l'impatto sul traffico cittadino durante la fase di costruzione. L'approvazione finale in Giunta segna quindi il punto di svolta necessario per trasformare le intenzioni in realtà concreta, attivando le procedure per l'assegnazione delle gare e l'inizio effettivo degli scavi nelle diverse zone della città.