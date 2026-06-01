Mette Frederiksen forma un governo di centro-sinistra in Danimarca

Dopo oltre due mesi di trattative, la leader socialdemocratica Mette Frederiksen annuncia un accordo per un governo di minoranza di centro-sinistra, assicurandosi un terzo mandato. Priorità: la crisi con gli Stati Uniti sulla Groenlandia e il rafforzamento della difesa danese.

Copenaghen, 1 giugno 2026 - La leader socialdemocratica danese Mette Frederiksen ha annunciato lunedì di aver raggiunto un accordo per formare un governo di coalizione di centro-sinistra, assicurandosi un terzo mandato consecutivo come primo ministro.

Dopo oltre due mesi di negoziati successivi alle elezioni di marzo, Frederiksen ha ottenuto il sostegno necessario in parlamento per un esecutivo di minoranza.

'Mi sono recato da Sua Maestà il Re e ho annunciato che, dopo lunghe trattative, è possibile formare un governo', ha dichiarato ai giornalisti. L'accordo arriva in un momento di tensioni con gli Stati Uniti per il futuro della Groenlandia e di crescente instabilità della sicurezza europea a causa della guerra in Ucraina.

La nuova coalizione, composta da Socialdemocratici, Social Liberali, Verdi di Sinistra e Moderati, si appoggerà principalmente all'Alleanza Rosso-Verde di estrema sinistra per la maggioranza parlamentare, pur potendo cercare il sostegno di altri partiti su singole votazioni. Frederiksen, 48 anni, ha guidato negli ultimi quattro anni un governo di larghe intese che includeva anche i Liberali di destra, ma ora vira a sinistra.

Il suo partito ha perso la maggioranza alle elezioni del 24 marzo, ottenendo 38 seggi su 179, in calo rispetto ai 50 precedenti, a causa del malcontento popolare per la crisi del costo della vita. Tuttavia, Frederiksen è riuscita a prevalere sui Liberali nella corsa alla guida del governo. Le priorità immediate includono colloqui diplomatici sulla Groenlandia, che il presidente americano Donald Trump ha minacciato di annettere, e un rapido potenziamento delle forze armate danesi.

'È una piattaforma di governo per le persone che sono in Danimarca e per le generazioni a venire e anche per gli animali', ha aggiunto Frederiksen. I dettagli del programma saranno presentati martedì, mentre i ministri verranno nominati mercoledì. La formazione del governo segna la fine di settimane di incertezza politica. Nelle elezioni di marzo, ben 12 partiti hanno ottenuto seggi in parlamento, riflettendo una frammentazione del panorama politico danese.

Frederiksen, che guida i socialdemocratici dal 2015, è nota per la sua posizione ferma sulle questioni di sicurezza nazionale e per la gestione della pandemia di COVID-19. Tuttavia, la crisi del costo della vita ha eroso il consenso, costringendola a cercare alleanze più a sinistra. La questione della Groenlandia rimane centrale. Trump ha ripetutamente espresso il desiderio di acquistare la Groenlandia, territorio autonomo danese, suscitando vive reazioni da Copenaghen.

Frederiksen ha sempre respinto tali proposte, ma deve ora gestire la situazione con cautela, bilanciando la sovranità danese con le pressioni statunitensi. Allo stesso tempo, la guerra in Ucraina richiede un aumento della spesa militare danese, che il nuovo governo intende accelerare. Secondo il piano, la Danimarca dovrà raggiungere l'obiettivo NATO del 2% del PIL per la difesa entro il 2027. La coalizione di centro-sinistra include anche i Moderati, partito centrista fondato dall'ex primo ministro Lars Løkke Rasmussen.

La presenza dei Moderati garantisce una certa stabilità, mentre i Verdi di Sinistra e i Social Liberali spingeranno per politiche ambientali più ambiziose. Frederiksen ha sottolineato che il governo lavorerà per migliorare il welfare, affrontare la crisi climatica e proteggere i diritti degli animali, come accennato nella sua dichiarazione. Il nuovo esecutivo dovrà ora affrontare sfide complesse in un contesto internazionale teso, con la speranza di mantenere la coesione interna e rispondere alle aspettative dei cittadini





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