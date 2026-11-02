MG, BYD e Leapmotor dominano il mercato auto italiano nel 2026

L'ascesa dei marchi cinesi in Italia: MG, BYD, Omoda e Leapmotor conquistano quote di mercato grazie a prezzi competitivi e produzione verticale, superando i produttori europei.

Nel mese di settembre 2026, il mercato automobilistico italiano ha registrato una svolta significativa con la affermazione di diversi marchi di origine cinese. La MG ZS si è posizionata come la decima vettura più immatricolata in Italia, totalizzando 2.510 vendite. Alle sue spalle, a breve distanza, si trova la BYD Seal U, classificatasi al tredicesimo posto con 2.144 esemplari iscritti all'anagrafe. Questo risultato colloca la modello elettrico cina direttamente davanti a SUV consolidati come la Volkswagen T-Roc e la compatta Peugeot 208. La presenza di questi nomi nelle prime cinquantatré posizioni delle vendite nazionali non è più un fenomeno marginale o transitorio, ma indica una strutturazione solida della domanda.

Dati di vendita e crescita vertiginosa dei marchi asiatici

I numeri di settembre 2026 fotografano una dinamica di espansione rapida e inarrestabile per i produttori cinesi presenti in Europa. BYD ha raddoppiato il volume delle sue immatricolazioni italiane rispetto allo stesso mese del 2025, dimostrando una capacità di penetrazione del mercato eccezionale. Anche gli altri brand emersi recentemente, come Omoda e Jaecoo, hanno registrato un aumento delle vendite vicino al 185%. Il caso Leapmotor è particolarmente emblematico, poiché il marchio è passato da sole 398 unità a 2.199 automobili vendute nello stesso arco temporale. Anche MG, marchio storico britannico dal 2007 ma controllato dal gruppo cinese SAIC, continua a mostrare trend di crescita positivi, consolidando la sua posizione di leader nella nuova classifica.

Also read X Factor 2026: Veronica Bruganelli, la ventenne di Fano eliminata al secondo Live

Integrazione verticale e vantaggio sui costi di produzione

Il successo commerciale di questi veicoli trova una spiegazione tecnica ed economica precisa legata ai modelli produttivi utilizzati. Una società indipendente specializzata in analisi economiche ha confrontato i costi di produzione di BYD, Geely e Leapmotor con quelli di Tesla, esaminando le rispettive attività in Cina. Il risultato evidenzia un vantaggio competitivo diretto: BYD vanta un risparmio di circa 4.700 dollari per vettura, Geely di 2.700 e Leapmotor di 2.000 dollari. A tre anni dallo studio di smontaggio del Rhodium Group, le stime confermano che la maggiore integrazione verticale permette a BYD di evitare circa 2.369 dollari di margini riconosciuti ai fornitori tradizionali per automobile. Secondo le stime UBS, il 75% del valore industriale della Seal deriva dalla produzione interna, contro il 46% della Tesla Model 3 e il 35% della Volkswagen ID.3.

Advertisement

Riduzione dei costi tramite batterie LFP e filiera cinese

Un fattore determinante per l'accessibilità di prezzo è la scelta tecnologica delle batterie. La Cina ha conquistato una posizione dominante nella produzione delle celle, producendo oltre l'80% del totale mondiale nel 2025, secondo l'Agenzia internazionale dell'energia. Il costo medio dei pacchi batteria in Cina è sceso a 84 dollari per kilowattora, mentre in Europa il prezzo medio risulta superiore del 56%. I produttori cinesi puntano sull'adozione delle batterie al litio-ferro-fosfato (LFP), una chimica che non impiega nichel e cobalto e che rappresenta oltre il 55% delle batterie impiegate globalmente. BYD investe massicciamente in questa tecnologia con le Blade Battery, mentre Geely collabora con CATL, riducendo ulteriormente i costi grazie alla scala degli impianti e alla concentrazione delle forniture.

Strategie diversificate e impatto sul mercato europeo

Nonostante il successo comune, è fondamentale distinguere le strategie operative delle varie case automobilistiche. Lo studio del Rhodium Group ha analizzato come la semplificazione della progettazione, con motori e inverter integrati in unità compatte, riduca i cablaggi e le operazioni di assemblaggio. Inoltre, produrre in Cina un piccolo SUV costa oltre il 30% in meno rispetto alle economie avanzate, considerando entrambe le motorizzazioni. Questi fattori strutturali permettono ai marchi cinesi di offrire dotazioni competitive a prezzi che i costruttori europei faticano a sostenere, anche in presenza dei dazi esistenti. La trasformazione del settore auto italiano è quindi guidata da un mix di efficienza produttiva, innovazione tecnologica e vantaggio sui costi della filiera delle batterie.