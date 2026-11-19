Enea lancia Mhia per valutare rischi multipli su 277 mila km di strade e 45 mila km di ferrovie. La Calabria è la regione più a rischio con sismicità e frane.

Il sistema Mhia, sviluppato dall' Enea, permette di tracciare le infrastrutture di trasporto esposte a pericoli naturali multipli. L'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile ha creato una piattaforma per valutare terremoti, frane, alluvioni, incendi, eruzioni vulcaniche e maremoti.

Classificazione ad alta pericolosità per ponti e viadotti

Lo strumento ha classificato ad alta pericolosità circa 5mila ponti stradali e 310 ponti ferroviari. Inoltre, il 48 per cento della rete stradale principale presenta una pericolosità medio-alta. Il 58 per cento dei ponti e viadotti stradali e il 66 per cento dei ponti e viadotti ferroviari rientrano in questa categoria di rischio.

Also read Pensioni, tramonta l’era di Opzione Donna: ecco la mappa delle alternative per uscire prima dal mondo del lavoro

Lo studio Enea ha preso in esame 277mila chilometri di strade, 45,7mila chilometri di linee ferroviarie e oltre 190mila tra ponti e viadotti. I dati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica dedicata all'analisi del rischio infrastrutturale. La piattaforma consente di inserire un indirizzo o navigare per tutta la Penisola selezionando i livelli di approfondimento desiderati.

Calabria e Campania: profili critici del territorio nazionale

La Calabria ha il profilo più critico con solo il 23 per cento delle strade in zone a basso rischio. Questo risultato è dovuto all'effetto combinato di elevata sismicità, frane e piene improvvise dei torrenti. Seguono Campania ed Emilia-Romagna, dove la combinazione di pericoli moderati porta a un'esposizione cumulativa alta.

Advertisement

Gli esperti sottolineano che considerare più pericoli insieme è fondamentale. In Italia terremoti, frane, alluvioni e incendi insistono spesso sugli stessi territori e si amplificano a vicenda. Un incendio che brucia un versante può innescare frane con le piogge autunnali, quindi valutarli separatamente può significare sottostimare il rischio.

Gestori e autorità: base per le valutazioni di rischio europee

Mhia integra i dati geografici e i giudizi degli esperti sul peso dei diversi pericoli. Prevede inoltre un controllo automatico sulla coerenza delle valutazioni. Lo strumento è stato integrato nella piattaforma web Enea Ci-res dedicata alla resilienza delle infrastrutture critiche.

Gestori e autorità pubbliche possono avere una base per le valutazioni di rischio previste dalla normativa europea. Maurizio Pollino, responsabile del laboratorio Enea di Analisi e modelli per le infrastrutture critiche e i servizi essenziali, spiega che Mhia può rappresentare un valido strumento di supporto alle decisioni. Questo aiuta nelle ispezioni, manutenzioni, pianificazione di nuovi tracciati e prevenzione delle emergenze.

Obiettivi futuri: vulnerabilità strutturale e dati in tempo reale

Per elaborare i dati dell'intero territorio nazionale bastano uno-due minuti. Questa rapidità permette di testare più scenari, cambiare i parametri e vedere subito come cambia la mappa dell'esposizione a pericolosità naturali. I risultati sono consultabili online e scaricabili in formati standard.

Advertisement

Gregorio D'Agostino ed Alberto Tofani, coautori dello studio, anticipano gli obiettivi futuri. I prossimi passi prevedono di integrare la vulnerabilità strutturale delle opere e avere dati in tempo reale. Saranno inoltre validati quantitativamente i risultati e arricchita l'analisi con ulteriori moduli elaborativi per una valutazione effettiva del rischio.