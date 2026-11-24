Il Regno Unito lancia un allerta per le aziende che supportano l'esercito ucraino, segnalando un aumento delle minacce di sabotaggio da parte di agenti russi e proxy.

Il Ministero della Difesa britannico e l'agenzia di intelligence interna MI5 hanno rilasciato martedì 24 novembre un urgente avviso pubblico per le società coinvolte nel supporto diretto alle forze armate ucraine. L'avvertimento segnala un aumento significativo della minaccia di sabotaggio da parte della Federazione Russa contro queste entità private.

Specifiche delle Minacce Rilevate

Nell'annuncio, pubblicato in modo del tutto insolito, l'Autorità nazionale per la sicurezza protettiva, unità operante sotto l'ala del MI5, ha esortato le imprese colpite a implementare immediate misure di sicurezza rafforzate. Le autorità hanno esplicitamente indicato che la minaccia è rappresentata da operativi che agiscono su mandato di Mosca, identificati come attori proxy.

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Il documento ufficiale sottolinea come, negli ultimi mesi, la Russia abbia intensificato i tentativi di condurre operazioni di sabotaggio contro strutture europee connessi al settore della difesa. Queste attività sono caratterizzate dall'uso di metodologie non sofisticate, con particolare riferimento ad attacchi mediante incendi dolosi portati avanti da individui non direttamente collegati all'esercito regolare russo.

Posizione Ufficiale e Accuse a Mosca

Il Ministro per la Sicurezza Dan Jarvis ha dichiarato che i recenti tentativi di sabotaggio registrati in tutta Europa dimostrano la gravità e la serietà delle minacce che il Regno Unito deve affrontare. Jarvis ha definito vergognoso il comportamento di quegli attori che cercano deliberatamente di interrompere il modo di vita britannico e quello degli alleati, colpendo soprattutto le organizzazioni che svolgono un lavoro vitale a sostegno dell'Ucraina.

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Il governo britannico ha accusato Mosca di essere dietro a una serie di complotti di spionaggio e sabotaggio sin dall'inizio del conflitto ucraino. L'ambasciata russa a Londra non ha fornito commenti immediati alla luce di questo nuovo avvertimento ministeriale, mantenendo il silenzio ufficiale sull'accusa specifica riguardante le attività di sabotaggio contro il settore privato.

Precedenti Storici e Contesto Legale

La minaccia attuale si inserisce in un contesto di tensione già noto, come evidenziato da eventi accaduti nel 2023. Un gruppo di cittadini britannici fu incarcerato l'anno scorso per aver compiuto un incendio doloso contro un'azienda legata all'Ucraina. Le autorità del Regno Unito stabilirono che tale attacco era stato perpetrato su ordine diretto di Mosca, confermando la natura statale della minaccia.

Questa nuova dichiarazione ministeriale mira a sensibilizzare il settore privato sull'urgenza di proteggersi, riconoscendo che le aziende che collaborano con Kyiv sono diventate bersagli prioritari. Le autorità invitano alla massima vigilanza contro qualsiasi attività sospetta che possa minare la sicurezza nazionale o il supporto internazionale fornito alle truppe ucraine nel quadro del conflitto in corso.