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Mia Savio, la compagna di Matteo Arnaldi: dal tennis alla moda, la storia della nuova fiamma del tennis italiano

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Mia Savio, la compagna di Matteo Arnaldi: dal tennis alla moda, la storia della nuova fiamma del tennis italiano
Mia SavioMatteo ArnaldiRoland Garros
📆6/5/2026 1:08 PM
📰leggoit
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Mia Savio, nata a Melbourne nel 2002 da famiglia italiana, è diventata una presenza costante nei tornei Atp. Appassionata di tennis, ha incontrato Matteo Arnaldi grazie a questa passione condivisa. Dopo la laurea alla RMIT University, ha costruito una carriera nel mondo della moda e del digital, accumulando un seguito sui social. Venerdì 5 giugno sarà protagonista al Roland Garros per la semifinale di Arnaldi contro Cobolli.

Da qualche anno è una presenza fissa sugli spalti dei più importanti tornei di tennis del mondo. Elegante, riservata e sempre al fianco di è diventata uno dei volti più riconoscibili del circuito Atp .

E venerdì 5 giugno sarà al suo fianco durante la semifinale del Roland Garos tutta italiana contro Flavio Cobolli. Jannik Sinner, la nuova villa da sogno (con Laila Hasanovic) in Sardegna: il panorama mozzafiato e le camere vista mare. Mia Savio è nata nel 2002 a Melbourne, in Australia, da una famiglia di origini italiane.

Fin da bambina ha sviluppato una forte passione per il tennis, uno sport che ha praticato per diversi anni e che seguiva assiduamente insieme al padre, grande appassionato degli Australian Open. Proprio questa passione comune ha contribuito a creare un legame speciale con Matteo Arnaldi. Dopo aver completato gli studi superiori in Australia, si è laureata alla RMIT University di Melbourne, uno degli atenei più prestigiosi del Paese.

Durante gli anni universitari ha coltivato il suo interesse per il mondo della moda, del benessere e della comunicazione digitale, costruendo una presenza sempre più seguita sui social network

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Mia Savio Matteo Arnaldi Roland Garros Tennis Italiano ATP

 

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