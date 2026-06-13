Micaela Ramazzotti al Taormina Film Festival: 'Sono felice con il mio matematico'

L'attrice e regista romana, ex moglie di Paolo Virzì, sfila al Taormina Film Festival con il nuovo marito Claudio e ritira un premio. Helen Mirren scherza: 'Farò la Bond villain con Checco Zalone'.

L'attrice e regista Micaela Ramazzotti ha fatto il suo ingresso trionfale sul red carpet del 72° Taormina Film Festival , accompagnata dal nuovo marito Claudio, un matematico che descrive come un uomo generoso e affettuoso.

La coppia, sposata da poco, ha sfilato davanti ai fotografi nel suggestivo scenario del Teatro Antico, dove la Ramazzotti ritirerà il prestigioso Taormina Film Festival Award. Un riconoscimento che celebra la sua carriera poliedrica, tra cinema e regia, e che segna un momento particolarmente felice per l'artista romana, ex moglie di Paolo Virzì.

Durante la serata, Micaela ha rilasciato alcune dichiarazioni esclusive, raccontando il suo stato d'animo: 'È stato il momento più felice della mia vita, anche se in realtà sono almeno da quattro anni che sono felice'. Ha poi aggiunto, parlando del marito: 'È matematico e questo aspetto mi piace tantissimo perché mi dà molta protezione, cosa di cui ho bisogno'.

Intanto, sul palco del festival, anche la celebre attrice Helen Mirren ha rubato la scena con una battuta che ha fatto il giro del web: 'Vorrei lavorare nel prossimo film di Checco Zalone e interpretare una Bond villain'. Un desiderio che ha strappato sorrisi e applausi, confermando la sua verve ironica. La kermesse siciliana si conferma così un palcoscenico di grandi emozioni e colpi di scena.

Micaela Ramazzotti, visibilmente emozionata, ha raccontato anche dei suoi progetti futuri: tra nuovi film da regista e un impegno costante per raccontare storie autentiche. Il festival, che ogni anno attira star internazionali e appassionati di cinema, ha regalato al pubblico momenti indimenticabili, tra cui l'incontro tra due generazioni di attrici: la giovane Micaela e la leggendaria Helen Mirren. Un connubio che dimostra come il cinema italiano sia capace di dialogare con il mondo, tra risate e riflessioni.

L'estate della Ramazzotti sarà all'insegna del lavoro e dell'amore, come ha confidato sorridendo: 'Sono pronta a vivere questa nuova fase con leggerezza e passione'. E il pubblico non vede l'ora di vederla brillare ancora





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