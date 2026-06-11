Micaela Ramazzotti racconta la sua vita e il suo matrimonio

Micaela Ramazzotti si è raccontata senza filtri al Corriere della Sera in occasione del Taormina Film Festival, dove ha ricevuto un premio alla carriera. Ha parlato della sua relazione con il personal trainer che oggi è diventato suo marito, della sua carriera cinematografica e delle differenze sociali vissute all'interno del mondo del cinema.

Micaela Ramazzotti si è raccontata senza filtri al Corriere della Sera in occasione del Taormina Film Festival , dove ha ricevuto un premio alla carriera . Un riconoscimento importante che arriva in un momento particolarmente sereno della sua vita, segnata dal recente inizio della relazione con il personal trainer che oggi è diventato suo marito.

Ha dichiarato di essersi sentita giudicata soprattutto da una parte dell'ambiente cinematografico, ma non ha fatto male a nessuno. La sua vita è sua e soltanto sua. Ha parlato del suo recente matrimonio celebrato da Francesca Fagnani alla presenza di pochi amici intimi, tra cui Laura Chiatti, Claudio Santamaria, Francesca Barra, Federica Vincenti, Luna e Chicca Ungaro, oltre a Tiziana Rocca.

Ha poi raccontato il suo rapporto con la famiglia d'origine e la ricerca della felicità, che è stata un percorso a ostacoli. Ha apprezzatato il senso di protezione che gli trasmette il suo marito, il suo carattere ironico, la semplicità e uno stile di vita sano. Ha inoltre parlato delle differenze sociali vissute all'interno del mondo del cinema e delle differenze tra le colleghe provenienti da contesti molto diversi dal suo.

Ha ricordato con orgoglio le proprie origini popolari e il percorso costruito con determinazione. Ha infine parlato dei rischi che corrono gli adolescenti sui social e dei rischi che corrono i ragazzini che si gettano nel vuoto





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