Michael Harrison: il veterano di 81 anni conquista il Booker Prize

Michael Harrison, 81 anni, vince il Booker Prize con The End of Everything. Diventa il vincitore più anziano, superando Margaret Atwood, con un romanzo post-apocalittico.

Lo scrittore britannico Michael Harrison, giunto all'età di 81 anni, ha trionfato al Booker Prize con il suo romanzo The End of Everything, pubblicato da Serpent's Tail. Questa vittoria storica lo consacra come il vincitore più anzimo nella lunga e prestigiosa storia del riconoscimento letterario in lingua inglese, superando il precedente record detenuto dalla scrittrice canadese Margaret Atwood, che aveva vinto l'edizione del 2019 a 79 anni. Harrison ha ritirato il premio, del valore di 50mila sterline, durante la cerimonia svoltasi la sera presso l'edificio storico Old Billingsgate a Londra. Per l'autore, che opera nel panorama letterario da circa sessant'anni, si tratta della sua prima candidatura al prestigioso ambito, coronata direttamente dall'importante successo.

Una vittoria storica per la fantascienza letteraria

Gaby Wood, direttrice esecutiva della Booker Prize Foundation, ha definito il risultato ottenuto da Harrison una vittoria di portata storica. La direttrice ha sottolineato come, sebbene diversi precedenti vincitori abbiano esplorato elementi della fantascienza, Michael Harrison sia il primo autore a provenire propriamente dal mondo della science fiction a ricevere questo riconoscimento. Il premio, ha aggiunto Wood, premia decenni di attività letteraria costante e significativa di un autore che ha dedicato la sua vita alla narrativa. La giuria ha riconosciuto in questo lavoro una svolta nella percezione del genere, aprendo la strada a nuove interpretazioni letterarie.

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La trama del romanzo post-apocalittico di Harrison

Il romanzo The End of Everything, lungo appena 198 pagine, risulta essere il titolo più breve tra quelli finalisti alla competizione di quest'anno. La narrazione è ambientata alcuni decenni nel futuro, in un contesto successivo a una catastrofe le cui cause originali restano incomprensibili per i personaggi. Al centro della vicenda si trovano Phillip Tennent e la sua anziana zia Marnie, entrambi impegnati a sopravvivere in un mondo profondamente sconvolto. La loro esistenza è minacciata dalla presenza degli iGhetti, misteriose creature gigantesche capaci di mutare forma, delle quali non vengono mai chiarite né le origini biologiche né le reali intenzioni.

Il giudizio unanime della giuria presieduta da Mary Beard

La presidente della giuria, Mary Beard, ha spiegato che la scelta del vincitore è stata unanime, al termine di un'intera giornata intensa di confronto tra i membri del comitato. Secondo Beard, l'opera di Harrison riesce sorprendentemente a disorientare il lettore, suscitando al contempo un sorriso ironico e lasciando spazio inatteso all'ottimismo. L'autrice ha osservato che l'opera affronta le dinamiche politiche e sociali del presente attraverso una prospettiva futura, mostrando come, di fronte a un'apocalisse, le categorie tradizionali possano perdere ogni significato. Questo approccio ha permesso di esplorare tematiche complesse con una lente distaccata ma profondamente umana.

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Un percorso editoriale e una carriera trentennale

Nato nel 1945 a Rugby, nella contea inglese del Warwickshire, Michael Harrison ha venduto il suo primo racconto nel 1965, iniziando un percorso che lo ha portato a dirigere le pagine letterarie della rivista di fantascienza speculativa New Worlds negli anni Settanta. Nel corso della carriera ha pubblicato numerosi romanzi e cinque raccolte di racconti, tra cui l'anti-memoria Wish I Was Here, uscita nel 2023. Tra i riconoscimenti ottenuti figurano il Boardman Tasker Prize per la letteratura di montagna nel 1989 con Climbers, l'Arthur C. Clarke Award nel 2007 per Nova Swing e il Goldsmiths Prize nel 2020 per The Sunken Land Begins to Rise Again. In Italia, molti suoi libri sono stati pubblicati da Mondadori.

Impatto culturale e prossime tappe del premio

La vittoria di Harrison rappresenta un importante riconoscimento per un autore da tempo apprezzato dalla critica, ma spesso ai margini della narrativa mainstream. La giuria di questa edizione comprendeva, oltre a Mary Beard, il musicista Jarvis Cocker, gli scrittori Patricia Lockwood e Raymond Antrobus e la giornalista del Guardian Rebecca Liu. I giurati hanno esaminato complessivamente 163 opere pubblicate nel Regno Unito e in Irlanda tra il primo ottobre 2025 e il 30 settembre 2026. Per la casa editrice indipendente Profile Books, attraverso la sua etichetta Serpent's Tail, si tratta della prima vittoria nella storia del Booker Prize, dopo cinque precedenti candidature.