Michael Jackson: tra gloria e oscurità, le nuove accuse che scuotono il mito del Re del Pop

Dopo la morte di Michael Jackson, il suo mito è stato messo in discussione da nuove accuse di abusi. Il film *Michael* celebra la sua carriera, ma le rivelazioni dei fratelli Cascio riportano alla luce i lati oscuri della sua vita.

La figura di Michael Jackson continua a essere al centro di un dibattito acceso, dove la celebrazione del suo genio artistico si scontra con le accuse di abusi che lo hanno perseguitato per decenni.

Dopo la sua morte nel 2009, a soli 50 anni, per un'overdose di Propofol, il mito del 'Re del Pop' è stato messo in discussione da nuove rivelazioni che emergono con il passare del tempo. Il recente film biografico *Michael*, approvato dalla famiglia Jackson e uscito il 22 aprile dopo un anno di ritardo e un terzo del lavoro rifatto, cerca di raccontare la storia trionfale del bambino prodigio che ha conquistato il mondo con i Jackson 5 e poi come solista.

Tuttavia, il film evita accuratamente di affrontare le accuse di abusi su minori che hanno segnato gli ultimi anni di vita dell'artista, preferendo concentrarsi sulla sua ascesa artistica e sul suo talento senza pari. Ma la realtà è ben diversa, come dimostra l'intervista al *New York Times* di quattro dei cinque fratelli Cascio, che per anni hanno difeso Jackson ma ora lo accusano di abusi sessuali ripetuti.

La famiglia Cascio, che ha avuto un rapporto molto stretto con il cantante per decenni, ha inizialmente negato qualsiasi comportamento inappropriato, ma dopo aver visto il documentario *Leaving Neverland* nel 2019, ha deciso di rompere il silenzio. I fratelli, ora tra i 30 e i 40 anni, raccontano di essere stati vittime di abusi e di aver taciuto a causa dell'intimidazione e del fascino del personaggio.

Nel 2020, la famiglia Cascio aveva raggiunto un accordo con la proprietà Jackson per 16 milioni di dollari, ma i rapporti si sono deteriorati e ora le accuse sono tornate alla ribalta. La storia è complessa e piena di contraddizioni, con elementi che potrebbero essere materia per un film, ma che rendono difficile separare la verità dalla finzione.

Le canzoni che Jackson avrebbe regalato ai ragazzi Cascio, poi ritirate, aggiungono un ulteriore strato di mistero a una vicenda che non sembra trovare pace. Mentre il film *Michael* cerca di celebrare l'eredità artistica del cantante, le nuove accuse dimostrano che la sua figura rimane controversa e che il tempo non ha cancellato i segreti più oscuri





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