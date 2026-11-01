Michael Mann ferito a una gima al poligono di Los Angeles

Il regista di 83 anni Michael Mann si è sparato accidentalmente una gamba a Los Angeles. La ferita è superficiale e le condizioni sono tranquille.

Il celebre regista americano Michael Mann, noto per capolavori del cinema thriller e poliziesco, è rimasto ferito in un incidente avvenuto sabato pomeriggio al poligono di tiro The Range LA a Los Angeles. L'evento si è verificato intorno alle 16:00, quando il cineasta di 83 anni stava maneggiando un'arma da fuoco, rimanendo colpito a una gamba durante la rimessa in fondina. Il regista è stato immediatamente soccorso sul luogo dall'intervento congiunto della polizia di Los Angeles e dei vigili del fuoco, per poi essere trasportato in ambulanza presso un ospedale locale per le cure del caso.

Dettagli Incidente Poligono Di Tiro

Secondo quanto ricostruito dal portale TMZ, l'episodio è avvenuto mentre il regista stava tentando di riporre la pistola nella sua fondina, quando si sarebbe verificata l'eruzione accidentale di un colpo che ha raggiunto l'arto inferiore. Le autorità hanno confermato con certezza che il regista si è ferito durante una sessione di addestramento e che non si è trattato sotto alcun aspetto di un gesto intenzionale o volontario. La dinamica precisa dell'incidente ha sollevato preoccupazioni iniziali, ma il quadro clinico si è rapidamente delineato come non allarmante per la gravità del trauma subito.

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Condizioni Di Salute Del Regista

I rappresentanti ufficiali di Michael Mann hanno rilasciato una dichiarazione pubblica, riportata anche da Variety, per chiarire la gravità della situazione e rassicurare l'opinione pubblica sulle sue condizioni di salute. I portavoce hanno spiegato che sabato, in un poligono di tiro, un'arma è esplosa accidentalmente mentre era nella fondina, provocando una ferita superficiale al regista Michael Mann. La dichiarazione sottolinea che l'artista è stato prontamente medicato e che, al momento, è previsto che venga dimesso dall'ospedale senza complicazioni.

Le condizioni del regista non desterebbero, dunque, particolare preoccupazione secondo gli addetti ai lavori e la sua squadra di management. L'episodio, sebbene inquietante per la natura accidentale e la vicinanza con l'arma da fuoco, ha avuto un esito fortunato limitato a un trauma lieve. Il team di Mann ha confermato la serenità della situazione dopo le prime analisi mediche, consentendo al regista di tornare presto a casa per il riposo necessario.

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Carriera E Progetti Futuri

Michael Mann è una delle figure più rispettate e conosciute dell'industria cinematografica hollywoodiana, celebre soprattutto per i suoi thriller polizieschi intensi e per le storie ambientate nel complesso mondo della criminalità organizzata. Tra i suoi film più famosi e acriticamente lodati dalla stampa specializzata ci sono Manhunter, Insider - Dietro la verità e Collateral, con Tom Cruise e Jamie Foxx nei ruoli principali. La sua filmografia è un punto di riferimento per il genere, caratterizzata da un realismo visivo e una profondità narrativa unica.

Il suo titolo più iconico resta senz'altro Heat - La sfida, uscito nel 1995, con Al Pacino e Robert De Niro nei ruoli di un detective instancabile e di un rapinatore professionista abile e calcolatore. Un film diventato un punto di riferimento assoluto del cinema crime, grazie anche al confronto epico tra i due protagonisti che ha segnato la storia del cinema contemporaneo. La pellicola è rimasta nel cuore del pubblico e della critica per la regia impeccabile e la tensione narrativa che si respira in ogni scena.

Nel 2023 Mann è tornato dietro la macchina da presa con Ferrari, il film biografico dedicato a Enzo Ferrari, interpretato da Adam Driver, con Penélope Cruz nel ruolo della moglie Laura. Il regista è attualmente impegnato con grande passione nella preparazione di Heat 2, il nuovo capitolo legato al film del 1995. Il progetto nasce dall'omonimo romanzo pubblicato nel 2022, scritto dallo stesso Mann insieme a Meg Gardiner, e racconterà eventi precedenti e successivi alla storia originale del capolavoro precedente.

Secondo quanto riportato da Variety, tra gli attori che potrebbero partecipare al film figurano Leonardo DiCaprio, Christian Bale e Adam Driver, anche se il cast non risulta ancora confermato ufficialmente dagli studi. Questa nuova produzione rappresenta un ritorno alle origini tematiche del regista e un'opportunità per esplorare le dinamiche che portarono allo scontro finale tra i personaggi storici. L'attesa per il nuovo capitolo è massima tra i fan della saga e gli appassionati di cinema d'autore in tutto il mondo.