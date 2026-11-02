Michael Mann incidente poligono: il regista USA in condizioni stabili

L'incidente di Michael Mann al poligono di Los Angeles. Il regista, 83 anni, ha riportato ferite superficiali da sparo accidentale. Condizione stabile e dimissione imminente.

Il regista statunitense Michael Mann, ottantatré anni, è stato ricoverato in un ospedale di Los Angeles dopo un incidente accaduto lo scorso sabato 31 ottobre. Il cineasta, noto per il suo stile visivo e la sua lunga carriera nel cinema americano, ha riportato delle lesioni superficiali durante una sessione di tiro a segno. Le autorità e i medici hanno confermato che si trova in condizioni stabili, senza pericolo di vita.

Dettagli dello sparo accidentale

L'evento è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle ore 16, presso il The Range di Los Angeles, un poligono di tiro della città californiana. La polizia locale è intervenuta dopo aver ricevuto una segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Gli agenti hanno condotto indagini rapide sul posto per stabilire la dinamica dei fatti. Le indagini hanno stabilito con certezza che si trattava di un incidente non criminale.

Also read Michael Mann si spara accidentalmente a una gamba, è in ospedale

Secondo quanto riferito da un portavoce del regista a The Hollywood Reporter, la causa dell'incidente è stata un'esplosione accidentale di un colpo d'arma da fuoco. L'arma si è attivata mentre si trovava ancora nella fondina, provocando una ferita superficiale al regista. Il cineasta è stato immediatamente curato sul posto e successivamente trasportato in ospedale per ulteriori controlli medici. Il rappresentante ha chiarito che Mann è stato curato e che la sua dimissione è imminente.

Il contesto dell'incidente

Rapporti di TMZ suggeriscono che il regista si sia ferito mentre cercava di riporre la pistola nella fondina durante un'esercitazione al bersaglio. Michael Mann pratica il tiro a segno da diversi decenni, dimostrando una grande familiarità con le armi da fuoco e la sicurezza nei poligoni. Nonostante la sua esperienza, l'incidente ha comunque causato lesioni non gravi. La polizia ha classificato l'accaduto come un incidente isolato, senza malintenzionati coinvolti.

Advertisement

Questa situazione ha generato un po' di preoccupazione tra i colleghi e i fan del cinema, data l'età avanzata del regista. Tuttavia, le condizioni stabili di Mann hanno rassicurato la comunità cinematografica. Non ci sono stati danni alle altre persone presenti nel poligono. L'incidente ha attirato l'attenzione dei media internazionali, che hanno seguito l'evoluzione della notizia con grande interesse.

Impatto sulla carriera e nuovi progetti

L'incidente arriva in una fase cruciale per la carriera di Michael Mann. Il regista è attualmente impegnato nella pre-produzione del film Heat 2. Questo progetto rappresenta il seguito del celebre film poliziesco del 1995, diretto dallo stesso Mann e interpretato da Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer e Jon Voight. Il rinnovo di questo classico è atteso con grande curiosità da parte del pubblico e della critica.

Ai nuovi progetti sarebbero associati grandi nomi del cinema hollywoodiano. Tra gli attori candidati o confermati ci sono Leonardo DiCaprio, Stephen Graham e Christian Bale. La presenza di questi attori di livello internazionale rende il film uno dei più attesi dell'industria cinematografica attuale. L'incidente di Mann non ha finora causato ritardi significativi nelle fasi preparatorie del film.

La ricca carriera del regista

Michael Mann è considerato uno dei principali autori del cinema americano contemporaneo. Nel corso della sua carriera ha diretto film cult come Strade violente del 1981 e Manhunter - Frammenti di un omicidio del 1986. Ha inoltre diretto L'ultimo dei Mohicani del 1992, un altro dei suoi grandi successi internazionali. Il suo lavoro include anche biografie sportive e drammatiche di grande impatto.

Advertisement

Tra le sue opere più recenti si citano Alì del 2001, Miami Vice del 2006 e Nemico pubblico del 2009. Nel 2023 ha presentato Ferrari, un'altra biografia che ha riscosso attenzione critica. Nel corso della sua vita artistica ha ottenuto quattro candidature agli Academy Awards. Le nomine includono la regia, il miglior film e la sceneggiatura non originale per The Insider - Dietro la verità del 1999.

Ha inoltre ricevuto una candidatura come produttore per The Aviator del 2004, diretto da Martin Scorsese. Questo riconoscimento sottolinea la sua versatilità e il suo status di regista d'autore. L'incidente di oggi non scalfisce il suo prestigio, ma testimonia la sua passione per attività come il tiro a segno. Si spera che si riprenda presto per dedicarsi al completamento dei suoi prossimi capolavori.

La comunità cinematografica italiana ha seguito con attenzione la notizia, anche per il recente successo di commedie come Noi, un po' meglio, che dimostra la vitalità del cinema locale. Tuttavia, l'attenzione rimane focalizzata sul destino del grande regista americano. La sua guarigione è data per certa dai medici curanti. Gli aggiornamenti futuri riguarderanno principalmente la ripresa delle attività produttive per Heat 2 e la programmazione dei nuovi film.