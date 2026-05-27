Michael Nelson, ex direttore generale della Reuters, è stato un pioniere dell'informazione

Nelson ha contribuito a plasmare l'industria delle notizie e ha aiutato la Reuters a diventare un player importante a livello internazionale.

Michael Nelson , ex direttore generale della Reuters , è stato un pioniere nel campo dell'informazione. Nel 1968, quando i comunisti in Vietnam hanno dichiarato la loro disponibilità a negoziare la pace, Nelson è stato il primo a diffondere la notizia negli Stati Uniti, battendo il servizio finanziario dominante del paese, Dow Jones.

Questo scoop ha portato alla Reuters un aumento di nuovi clienti, permettendole di diventare un player importante dall'altro lato dell'Atlantico. Durante i suoi 36 anni di carriera, Nelson ha espanso la portata della Reuters e ha contribuito a plasmare l'industria delle notizie, diventando una delle principali forze dietro la diffusione istantanea e computerizzata delle informazioni. Nelson è nato a Bromley, in Inghilterra, nel 1929, durante la Seconda Guerra Mondiale.

Dopo aver studiato storia all'Università di Oxford, Nelson è entrato a far parte della Reuters come stagista nel 1952. Ha poi ricoperto ruoli di crescente responsabilità, diventando il direttore generale della società nel 1967. In questo ruolo, ha promosso lo sviluppo del Reuter Monitor, che ha permesso agli operatori di accedere alle quotazioni dei cambi in tempo reale sui terminali. Questo ha portato alla Reuters un'enorme crescita e alla quotazione in borsa nel 1984.

Nelson è morto il 30 aprile 2026, il giorno del suo 97° compleanno, dopo una breve malattia





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