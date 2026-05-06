Michela Magalli svela i segreti di famiglia: da feticisti a telecamere ovunque, il lato oscuro di Giancarlo Magalli

La figlia del conduttore racconta dettagli inediti sulla vita privata del padre, tra bizzarre richieste online, un'ironia tagliente e un'ossessione per il controllo. Michela rivela anche la sua carriera da clown e la passione condivisa per l'horror.

La figura di Giancarlo Magalli , storico volto della televisione italiana, è stata raccontata sotto una luce inedita e sorprendente dalla figlia Michela Magalli . In una recente intervista a Fanpage, la trentunenne ha svelato dettagli curiosi e talvolta bizzarri sulla vita privata del conduttore, partendo dalle inaspettate attenzioni che riceve sul web.

Michela ha infatti rivelato che il padre è letteralmente tempestato dalle richieste dei feticisti: “Non semplicemente le foto dei piedi, entrano anche nei dettagli. Come dei piedi nei mocassini senza calzini. Gli fanno delle richieste molto specifiche”. Oltre a queste bizzarrie digitali, rimangono costanti le fan storiche che “gli scrivono da tantissimi anni e che gli mandano i regali ancora adesso”.

Il racconto di Michela delinea un ritratto familiare dominato da un'ironia tagliente, la stessa che il pubblico ha imparato a conoscere sul piccolo schermo. Alla domanda se il padre sia pungente anche nel privato, lei non ha dubbi: “Quando mi chiedono se è così anche nella vita vera rispondo sempre: ‘È molto peggio’. Non è sicuramente uno politicamente corretto”.

Questo tratto caratteriale sembra essere il collante del loro rapporto, tanto che Michela ammette che sia lei che sua sorella hanno “preso tutte e due il suo tipo di ironia”, una forza che si è rivelata fondamentale anche nei momenti bui, come durante la malattia del conduttore: “Appena è stato in grado di scherzare ha ricominciato ed era lui che tranquillizzava noi”. Un aspetto particolare della convivenza con Magalli riguarda la sua natura ansiosa, che lo ha portato a trasformare l'abitazione in una sorta di bunker sorvegliato.

Michela spiega che il padre ha “tempestato di telecamere tutta la casa”, una scelta dettata da un forte istinto di protezione che lei ha vissuto con un certo disagio: “Infatti la mia reazione è stata di coprire tutte le telecamere, anzi, ora copro anche la fotocamera dello smartphone”. Questo eccesso di vigilanza ha influenzato anche la sua indole, rendendola a sua volta “un po’ ansiosa e paranoica”, facendole desiderare una “sana via di mezzo, né totalmente liberi né totalmente controllati”, laddove il padre tende invece verso il “controllo totale”.

Nonostante questa propensione al controllo, Giancarlo Magalli si è dimostrato un genitore capace di lasciare autonomia alle figlie, specialmente per quanto riguarda la carriera. Michela ha scelto una strada professionale decisamente atipica, lavorando come clown per adulti in serate di intrattenimento tra “giochi di carte, magia e bolle di sapone”. Una scelta maturata dopo aver lasciato il lavoro nella farmacia di famiglia per inseguire la propria creatività.

In questo percorso, la ragazza sottolinea con orgoglio di non aver mai ricevuto aiuti: “Lui mi ha sempre detto che voleva che ce la facessi da sola... Non fa parte della sua mentalità di raccomandare qualcuno, men che meno i figli”. L'intervista ha toccato anche le corde delle passioni più oscure e personali di Michela, che confessa un'inaspettata attrazione per il genere horror, condivisa proprio con il genitore: “Adoro tutto ciò che è macabro.

Mi affascina la morte e il sangue”. Questo interesse affonda le radici nell'infanzia, quando Giancarlo le faceva vedere film come Ai confini della realtà e le regalava i libri della serie Piccoli brividi. Oggi Michela rivendica con forza la propria identità, libera da etichette sociali o familiari: “Io di figli non ne voglio... Mi va bene anche solo essere me stessa e basta”, confermando uno spirito ribelle ma disciplinato che la rende un ritratto fedele, seppur originale, della dinastia Magalli





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