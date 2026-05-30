Michela Vittoria Brambilla indagata: false fatturazioni per il programma Dalla parte degli animali

L'onorevole di Forza Italia è sotto inchiesta per un presunto sistema di fatture false legato alla sponsorizzazione del suo programma televisivo. Perquisizioni in corso a Milano, Torino e Roma.

Michela Vittoria Brambilla , deputata di Forza Italia e conduttrice televisiva, è finita al centro di un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni legate al suo programma Dalla parte degli animali, in onda su Rete 4.

L'indagine, condotta dai pm Antonio Pansa e Giancarla Serafini con l'aggiunto Paolo Ielo, ha portato a perquisizioni della Guardia di Finanza presso la sede dell'Ente nazionale cinofilia italiana (Enci) e di tre società di produzione televisiva a Milano, Torino e Roma. Le perquisizioni non hanno coinvolto direttamente la parlamentare, ma si concentrano sul flusso di denaro che dall'Enci, ente che sponsorizza la trasmissione, sarebbe finito nelle tasche di Brambilla attraverso un sistema di fatture false.

Secondo le ipotesi investigative, l'Enci versava ingenti somme alle case di produzione, le quali a loro volta giravano quasi l'intero importo alla conduttrice come compenso per la conduzione, ma con fatture che non corrispondevano a reali prestazioni. Lo schema avrebbe permesso di ottenere benefici fiscali illeciti, configurando il reato di false fatturazioni. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l'esatto ammontare dei fondi movimentati e il ruolo di ciascun soggetto coinvolto, inclusi i vertici dell'Enci e i produttori televisivi.

L'inchiesta si inserisce in un contesto più ampio di controlli sulle sponsorizzazioni e sugli appalti pubblici legati al mondo dello spettacolo. La posizione di Brambilla è al momento al vaglio, ma non risultano provvedimenti cautelari a suo carico. La parlamentare, che ha sempre difeso la trasparenza del suo operato, non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche.

Il programma Dalla parte degli animali, giunto alla sua quinta edizione, è un contenitore dedicato al benessere animale e alle adozioni, e gode di un ampio seguito di pubblico. La vicenda giudiziaria solleva interrogativi sul rapporto tra enti pubblici e media, e su come vengano gestiti i fondi destinati alla comunicazione istituzionale. L'inchiesta prosegue con l'acquisizione di documenti e la verifica dei flussi finanziari, mentre si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Nel frattempo, il mondo politico e televisivo segue con attenzione gli esiti di questa indagine che potrebbe avere ripercussioni significative sia per Brambilla che per l'Enci, ente che rappresenta un punto di riferimento per gli allevatori e gli appassionati di cani in Italia





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