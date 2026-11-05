Michele, 18 anni, vince 2 milioni al gratta e vinci a Montemarciano: i progetti e la reazione della famiglia

Dopo la vincita di 2 milioni di euro al bar Ventiquattro di Montemarciano, Michele e i genitori pianificano l'acquisto di una casa a Chiaravalle mantenendo l'umiltà.

Michele, diciottenne studente del Istituto Alberghiero Panzini di Senigallia, ha vinto 2 milioni di euro giocando a un gratta e vinci nel bar tabacchi "Ventiquattro" di Montemarciano, nella provincia di Ancona. La scoperta della vincita è avvenuta lunedì scorso intorno alle 20, mentre il giovane lavorava nel locale dopo le lezioni scolastiche. La famiglia, composta da genitori artigiani e altri figli, vive attualmente a Marzocca ma ha intenzione di acquistare un'abitazione di proprietà a Chiaravalle. Il padre ha dichiarato che l'improvvisa ricchezza non stravolgerà la loro vita quotidiana, enfatizzando i valori del lavoro e dell'umiltà trasmessi nel tempo.

Dettagli della vincita e contesto geografico

Il taglio vincente è stato effettuato nel bar tabacchi "Ventiquattro", situato al chilometro 283 della strada statale 16 Adriatica a Montemarciano. Questa struttura è aperta ventiquattr'ore su ventiquattro e rappresenta un punto di riferimento fondamentale per numerosi automobilisti e camionisti che transitano nella zona. Michele ha acquistato il tagliando spendendo una somma compresa tra 5 e 10 euro, una pratica abituale per il giovane che si reca regolarmente al lavoro presso il locale gestito dal titolare.

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La gestione del bar è affidata a un titolare che descrive Michele come una persona perbene, corretta ed educata. Il proprietario del locale ha espresso gioia per la buona sorte capitata a una famiglia meritevole e lavoratrice. La notizia della vincita ha attirato negli ultimi giorni numerosi curiosi, clienti abituali e viaggiatori nel punto di ristoro, trasformando momentaneamente il bar in una meta di interesse locale.

Reazioni della famiglia e posizione del padre

Il padre di Michele, che lavora come artigiano e si reca al lavoro alle 5 del mattino, ha rassicurato la comunità sul fatto che i due milioni di euro non cambieranno il loro stile di vita. Ha sottolineato l'importanza di non far montare la testa al giovane, evitando che la notorità improvvisa influisca negativamente sul suo carattere. La famiglia intende mantenere i valori di umiltà e dedizione al lavoro che li hanno contraddistinti per anni.

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Michele frequenta il Panzini di Senigallia e conclude ogni giornata lavorativa alle 20, ora in cui aspetta la madre per essere riportato a casa a Marzocca. Il ragazzo sta inoltre conseguendo la patente di guida, un traguardo che potrebbe essere facilitato dall'acquisto di un'automobile personale. Il padre ha specificato che l'acquisto dell'auto sarebbe subordinato al buon rendimento scolastico del figlio, garantendo così una gestione responsabile della vincita.

Procedura di regolamentazione e impatto economico

Martedì, Michele ha effettuato un viaggio con i familiari presso la sede di Lottomatica a Roma per regolarizzare la posizione legale e depositare il tagliando vincente. Questa operazione è necessaria per mettere al sicuro il premio e avviare le pratiche di incasso. L'accredito delle somme è previsto a breve, ma il netto finale sarà inferiore alla cifra nominale a causa delle detrazioni fiscali.

Dai due milioni di euro della vincita saranno decurati circa 400 mila euro in imposte, lasciando alla famiglia una somma netta consistente. Questa risorsa finanziaria sarà destinata principalmente all'acquisto di un'abitazione a Chiaravalle, luogo dove la famiglia ha trascorso molti anni e dove i genitori e i fratelli desiderano tornare a vivere. Nonostante la comodità della vita a Marzocca, il ritorno a Chiaravalle risponde a un desiderio radicato di appartenenza territoriale.