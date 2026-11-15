Michele Colcera: Pilota disabile e campione di drift conquista Tu Si Che Vales

Michele Colcera, campione italiano di drifting in carrozzina, commuove la giuria di Tu Si Che Vales. Racconta la sua storia di resilienza dopo l'incidente del 2016.

Michele Colcera ha incantato il pubblico e la giuria di Tu Si Che Vales presentando la sua incredibile storia di resilienza. Il giovane pilota di Campolongo Maggiore è sceso dal palco seduto sulla sua carrozzina, accompagnato da un'automobile adattata, dimostrando che la disabilità non è un ostacolo alla passione.

La scelta del drifting e l'incidente del 2016

L'evento che ha segnato la vita di Michele Colcera è accaduto otto anni fa, durante una gara di motocross. L'incidente ha causato una lesione permanente alla colonna vertebrale, privandolo dell'uso delle gambe. Nonostante ciò, Colcera ha dichiarato di non aver mai smesso di fare ciò che ama, ovvero guidare motori, una passione nata fin dall'infanzia.

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Prima di dedicarsi completamente al drifting, l'atleta ha dimostrato una tenacia straordinaria nel nuoto paralimpico. In soli cinque mesi di allenamento dopo l'incidente, ha vinto l'oro nei cinquanta metri dorso e l'argento nei cinquanta metri stile libero ai Campionati italiani giovanili di Roma. Questa vittoria sportiva gli ha dato la fiducia necessaria per affrontare nuove sfide.

Colcera e il riconoscimento di Bonolis

Paolo Bonolis, conduttore della trasmissione, ha paragonato lo spirito combattivo di Michele Colcera a quello del compianto atleta Alex Zanardi. Il conduttore ha definito Zanardi un grande campione e ha rivolto le stesse parole di ammirazione a Colcera, sottolineando la somiglianza nell'animo battagliero dei due atleti.

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Michele Colcera ha esordito davanti ai giudici mostrando la sua vettura, la "126 Colcera". Questa auto è stata costruita su misura per lui, dotata di comandi manuali specifici per la guida in carrozzina. Il veicolo è lo stesso con cui compete nel Campionato italiano e in varie gare europee di drifting, raggiungendo traguardi di livello internazionale.

Il percorso verso il titolo italiano nel 2021

La formazione per la guida sportiva adattata è stata resa possibile dalla Fisaps, la federazione riconosciuta che organizza corsi di pilotaggio per persone disabili. Grazie a questo percorso e a una specifica formazione, Colcera ha raggiunto un nuovo traguardo nel 2019, iniziando a guidare auto sportive su pista. L'anno successivo, nel 2021, ha fatto la storia diventando il primo pilota italiano disabile con auto adattata a partecipare e vincere un campionato nazionale di drifting.

Il supporto della famiglia e il futuro

Al termine del suo racconto, Michele Colcera ha ringraziato pubblicamente la sua famiglia, in particolare sua madre Vanessa, che lo accompagna con pazienza ovunque. Ha espresso gratitudine anche agli amici, alla sua squadra e a tutti coloro che lo supportano da anni. Per il ventiseienne, il concetto di limite non esiste e la sua vita continua a essere definita dall'adrenalina e dalla passione per i motori.