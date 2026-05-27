Michele Mari vince il Premio Strega Giovani 2025 con 'I convitati di pietra'

Il romanzo di Michele Mari si aggiudica la tredicesima edizione del Premio Strega Giovani con 83 preferenze su 579, superando Marco Vichi e Teresa Ciabatti. La cerimonia si è tenuta a Genova.

Michele Mari , con il romanzo 'I convitati di pietra' (Einaudi), è il vincitore della tredicesima edizione del Premio Strega Giovani , promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e da Strega Alberti Benevento.

Il riconoscimento, riservato a lettori tra i 16 e i 18 anni, ha visto la partecipazione di 579 giovani giurati provenienti da 114 scuole secondarie di secondo grado in Italia e all'estero. Il libro di Mari ha ottenuto 83 preferenze, superando di misura 'Occhi di bambina' di Marco Vichi (Guanda, 74 voti) e 'Donnaregina' di Teresa Ciabatti (Mondadori, 65 voti). I tre volumi ricevono un voto valido per la designazione dei finalisti al Premio Strega 2026.

La cerimonia di premiazione si è svolta al PalaCep Pianacci di Genova, con il patrocinio della Camera dei deputati e del Comune di Genova, alla presenza di Silvia Salis, sindaca di Genova, che ha annunciato il vincitore. L'evento è stato condotto dalla giornalista Loredana Lipperini e ha visto la partecipazione di autorità come Giacomo Montanari, assessore alla Cultura del Comune di Genova, Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci, e Giuseppe D'Avino, presidente di Strega Alberti Benevento.

Durante la cerimonia è stato anche assegnato il Premio Strega Giovani per la migliore recensione a Brando Mazzella, studente dell'Istituto superiore Cristofaro Mennella di Ischia, il cui elaborato è stato selezionato tra oltre 300 partecipanti. Il vincitore ha ricevuto un buono libri da 500 euro. Il romanzo 'I convitati di pietra' esplora le dinamiche di una classe liceale, trasformando la narrazione in una metafora di una lotta darwiniana mascherata da rito borghese.

Il libro, secondo la recensione premiata, costruisce un sistema in cui l'Altro è ridotto a variabile economica e il tempo diventa un countdown verso un accumulo di capitale che nessuno potrà realmente abitare. L'opera si offre come una riflessione intensa sulla crisi dell'identità collettiva e sulla memoria come spazio di contesa spietata. Il significato profondo risiede nella constatazione che l'unico 'tempo ritrovato' è quello di un'aula scolastica che continua a proiettare le sue ombre sul futuro.

Michele Mari, docente universitario e scrittore di culto, conferma con questo romanzo la sua capacità di indagare le pieghe più oscure della società contemporanea, mescolando erudizione e tensione narrativa. La proclamazione della cinquina dei finalisti dello Strega si terrà il 3 giugno al Teatro Romano di Benevento, mentre la serata conclusiva andrà in onda in diretta su Rai 3 l'8 luglio dal Campidoglio di Roma.

Il Premio Strega Giovani, giunto alla sua tredicesima edizione, continua a rappresentare un ponte tra i giovani lettori e la narrativa italiana contemporanea, incoraggiando la partecipazione attiva e il confronto critico. L'iniziativa è resa possibile grazie al sostegno di Bper Banca e al lavoro delle scuole coinvolte, che ogni anno selezionano e votano i romanzi finalisti.

Per Mari, questo riconoscimento rappresenta un ulteriore tassello in una carriera costellata di successi, tra cui il Premio Viareggio e il Premio Bagutta, e conferma la sua posizione di rilievo nel panorama letterario italiano. In un'epoca di frammentazione culturale, libri come 'I convitati di pietra' offrono spunti di riflessione sulla società contemporanea, sul ruolo della memoria e sulle dinamiche di potere che attraversano le relazioni umane.

La vittoria di Mari al Premio Strega Giovani non solo premia un'opera di grande valore letterario, ma anche la capacità di coinvolgere i giovani lettori in tematiche complesse e attuali. La giuria, composta da studenti di tutta Italia, ha dimostrato una maturità critica notevole, scegliendo un romanzo che sfida le convenzioni narrative e invita a una lettura profonda e partecipata.

Questo evento sottolinea l'importanza di iniziative che avvicinano i ragazzi alla lettura, promuovendo un dialogo costruttivo tra generazioni e istituzioni culturali





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