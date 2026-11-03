Michele Placido dirige 'Livatino' su Rai 1: il giudice e i suoi assassini

Michele Placido racconta la miniserie Rai 1 su Rosario Livatino. Dalla chiamata del Vaticano alla partecipazione del figlio, dettagli su questa produzione dedicata al beato giudice.

Michele Placido torna a dirigere una miniserie per Rai 1 dedicata alla figura del giudice Rosario Livatino, intitolata Livatino - Il giudice e i suoi assassini. La produzione esplora la vita del magistrato siciliano, proclamato Beato dalla Chiesa nel 2021, e il suo tragico assassinio perpetrato da sicari della Stidda. Questa opera rappresenta un atto di memoria storica, approfondendo le indagini sui patrimoni mafiosi che il magistrato ha osato condurre senza scorta, portando alla sua morte.

Origini del progetto e fonti storiche

La genesi del progetto risale alla cerimonia di beatificazione celebrata nella Cattedrale di San Gerlando ad Agrigento. Michele Placido ha spiegato di essere stato accolto tra gli ospiti laici insieme ai colleghi magistrati che avevano lavorato a fianco di Livatino. Durante quell'incontro, ha appreso che il giudice era stato invitato da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a collaborare nelle operazioni di sequestro dei beni confiscati alla mafia. Questa scoperta ha alimentato l'ammirazione del regista per la figura del magistrato, portandolo a sviluppare la narrazione con la produttrice Federica Luna Vincenti della Goldenart.

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Ruolo del Vaticano e credenze

La miniserie tocca anche gli aspetti spirituali della vita di Livatino, un uomo profondamente credente che teneva il Vangelo accanto al Codice Penale sulla scrivania. Michele Placido ha rivelato di aver ricevuto una telefonata dal Vaticano durante lo sviluppo del progetto, dimostrando l'interesse dell'istituzione religiosa per questa storia. Il regista sottolinea come la fede fosse centrale per il magistrato, un elemento che la serie intende restituire con la massima fedeltà possibile attraverso lo studio di fotografie, dato l'assenza di interviste televisive del soggetto.

Cast e partecipazione familiare

Un aspetto particolare della produzione vede la partecipazione del figlio di Michele Placido, il quale interpreta un collega di lavoro del giudice. L'attore ha vestito i panni di un sacerdote, un ruolo che sente in sintonia con la propria fede religiosa. Michele Placido ha raccontato di aver studiato le scene a tavolino con gli attori prima delle riprese, citando l'approccio metodico di Mario Monicelli. Durante le riprese, il figlio non lo chiama papà, mantenendo una distinzione professionale rigorosa sul set.

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Impatto sociale e tributi

La presenza di Michele Placido nella parte del magistrato ha generato una forte reazione emotiva nel pubblico e tra i fan. Alcuni ammiratori si sono avvicinati agli attori per baciare le mani, dimostrando un senso di devozione verso la figura di Livatino. La miniserie si inserisce nella tradizione televisiva di Placido, già noto per La Piovra e il commissario Cattani, rappresentando per l'artista una chiusura di un cerchio e un impegno civile contro la mafia, che continua a cambiare volto.

Contesto storico della violenza

La narrazione affronta direttamente le circostanze dell'omicidio: Rosario Livatino fu ucciso da quattro sicari della Stidda agrigentina mentre si recava al tribunale a bordo della sua Ford Fiesta, senza alcuna scorta protettiva. Questa violenza simboleggia il coraggio del magistrato nel colpire i beni economici dei mafiosi, una tattica che ha suscitato l'attenzione di figure nazionali come Falcone e Borsellino. La serie intende documentare questo periodo di intensa lotta tra legalità e illegalità in Sicilia, attraverso un rigore narrativo che onora la memoria del beato.