Michele Serra tra il dolore per Osso e la verità della vita rurale

Nel cuore del Salone del Libro di Torino, Michele Serra riflette sulla tragica perdita del suo cane, criticando l'idealismo urbano e analizzando il difficile equilibrio tra uomo, natura e agricoltura moderna.

Il dolore di Michele Serra per la scomparsa del suo cane Osso, sbranato da un branco di lupi nell'Appennino piacentino, non è soltanto una ferita privata, ma si è trasformato in un acceso dibattito pubblico sulla convivenza tra uomo e natura.

Durante la sua partecipazione al Salone del Libro di Torino, l'intellettuale ha espresso con fermezza la sua mancanza di pentimento riguardo alle parole scritte nella sua newsletter Ok boomer dopo la tragedia. Serra sostiene che le critiche ricevute da certa parte dell'opinione pubblica, in particolare da animalisti residenti nei centri urbani, nascano da una totale ignoranza di ciò che significhi realmente abitare e lavorare nelle aree rurali.

Per l'autore, Osso non era un semplice animale domestico, ma un compagno di vita, e la violenza della sua morte ha messo in luce la necessità di un intervento istituzionale concreto per gestire l'aumento della popolazione di lupi in Italia, specialmente in quelle zone dove l'attività umana e la natura selvaggia si sovrappongono in modo critico. Il giornalista rivendica il suo ruolo di portavoce per quei vicini di casa che, privi di visibilità mediatica, subiscono quotidianamente le conseguenze di un ecosistema sbilanciato.

Nel corso di un dialogo stimolante con Luca Sofri, all'interno del Bosco degli scrittori allestito sotto le volte dell'Oval, Serra ha presentato il suo volume Che ne sai tu di un campo di grano. L'opera, pubblicata da Iperborea, esplora il rapporto complesso tra l'essere umano e l'ambiente circostante, riflettendo la scelta di vita di Serra di lasciare la città per diventare agricoltore.

Con un pizzico di ironia, lo scrittore ha raccontato il suo percorso di apprendimento, dall'ottenimento della patente per trattorista allo studio approfondito dei macchinari agricoli, ammettendo che i trattori sono diventati un argomento di conversazione preferito, quasi quanto la passione per l'Inter. La sua attività si concentra sulla coltivazione di piante officinali destinate alla creazione di oli essenziali e profumi, alternando la cura meticolosa dei piccoli campi all'uso di enormi mototrebbie affidate a contoterzisti per la raccolta di cereali ed erba medica.

Questo contrasto tra l'artigianalità del lavoro agricolo e la scala industriale della raccolta evidenzia le tensioni di un settore che lotta per la sopravvivenza. Il punto più critico della riflessione di Serra riguarda però la cosiddetta autoregolazione della natura, un concetto spesso invocato da chi osserva la campagna a distanza di sicurezza.

L'autore smonta categoricamente l'idea che la natura sia in grado di gestire autonomamente i propri equilibri negli spazi condivisi con l'uomo, citando esempi concreti come i parchi di Yellowstone, la gestione degli orsi in Trentino e la presenza dei lupi in varie regioni italiane. Secondo Serra, l'idea di una natura che si regola da sola è un mito che appartiene al periodo giurassico e non ha più riscontro nella realtà contemporanea.

Questo pensiero si lega strettamente alla sua osservazione sugli allevatori di montagna, i quali curano i propri animali con un rispetto profondo, lontano dalle logiche dell'agroindustria dove gli esseri viventi sono trattati come semplici pezzi di ricambio. Serra descrive il tormento interiore di chi deve portare al macello mucche che hanno un nome e una storia, sottolineando che la natura è intrinsecamente cruenta e basata sulla predazione.

La riflessione finale si sposta sulla sostenibilità globale e sulle ingiustizie sociali, ricordando i dati della FAO secondo cui la produzione mondiale potrebbe sfamare 12 miliardi di persone, ma l'accesso al cibo resta precluso a molti per ostacoli economici o logistici, chiudendo così un cerchio che va dal dramma individuale di un cane perduto alla tragedia collettiva della fame nel mondo





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