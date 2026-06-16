Michelle Hunziker e Giulio Berruti: la foto al tramonto svela il loro amore

La conduttrice ha deciso di rendere pubblico il suo rapporto con l'attore condividendo una foto romantica su Instagram. Dopo mesi di segretezza, Hunziker sembra aver superato la fase iniziale della relazione e ha deciso di vivere appieno il suo sentimento.

Dopo mesi di segretezza, Michelle Hunziker ha deciso di rendere pubblico il suo rapporto con Giulio Berruti . La conduttrice ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae insieme al suo compagno in una romantica scenetta al tramonto sul mare.

La coppia sembra aver superato la fase iniziale della relazione, in cui Hunziker era stata particolarmente gelosa e aveva cercato di proteggere il loro amore dalla curiosità dei media. Ora, la conduttrice sembra aver deciso di vivere appieno il suo sentimento e di condividerlo con i suoi follower. La foto, che ritrae Hunziker e Berruti vicini e complici, è stata scattata in una località della Romagna, dove la conduttrice si sta godendo qualche giorno di relax.

La scelta di pubblicare la foto sembra indicare che la relazione tra Hunziker e Berruti è diventata seria e che la conduttrice non ha più intenzione di nasconderla





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