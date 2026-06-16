Michelle Hunziker e Giulio Berruti ufficializzano l'amore con un bacio al tramonto

La conduttrice e l'attore hanno condiviso su Instagram una foto che conferma la loro relazione, mentre si avvicina il matrimonio della figlia di Michelle. Notizie dal meteo, fatti di cronaca e aggiornamenti sul mondo dello spettacolo completano il quadro.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti hanno ufficializzato la loro storia d'amore con una foto pubblicata su Instagram , che li ritrae in un bacio romantico al tramonto con il mare sullo sfondo e la canzone 'Secret Garden' di Bruce Springsteen.

La coppia, precedentemente avvistata in varie occasioni con profilo basso, ha scelto di condividere un momento intimo ed elegante, senza bisogno di annunci plateali. Parallelamente, si avvicina il matrimonio di Aurora Ramazzotti, figlia della Hunziker, con Goffredo Cerza in programma il 4 luglio in Sicilia, suscitando speculazioni sulla possibile presenza di Giulio Berruti all'evento e sul suo ruolo.

La notizia è stata accompagnata da vari altri contenuti nel testo fornito, tra cui aggiornamenti meteo con temperature fino a 39 gradi e notti tropicali, molte regioni in bollino rosso, la morte di Sara Ceccantini in un incidente a Mykonos durante il suo addio al nubilato, il delitto di Chiara Guerra, la difficile situazione economica degli italiani con un lavoratore su tre in difficoltà, le rivoluzioni nei programmi Mediaset Zelig e Tu sí que vales, la ritrovata relazione di Giulia Vecchio con Valerio Gori, le voci su un possibile matrimonio di Raoul Bova con Beatrice Arnera, la casa di Valeria Marini a Roma, il ricovero di Adriano Pappalardo, la morte del padre di Francesca Barra, il racconto di Filippo Bisciglia su come Maria De Filippi lo abbia rilanciato, Pupo che a 71 anni sostiene l'esame di maturità, le dichiarazioni di Asia Argento sull'alcolismo, il fermo di un uomo con 140mila euro in contanti, la morte di Alberto Pugliese dopo un intervento, il concerto-show di Achille Lauro a San Siro e la tragedia di una bambina di 7 anni morta in mare





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