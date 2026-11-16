Michelle Hunziker ed Aurora Ramazzotti: il dolore per la bulimia

Michelle Hunziker commossa dalle confessioni di Aurora Ramazzotti su Ballando con le Stelle: la madre racconta la battaglia contro la bulimia e il cyberbullismo.

Aurora Ramazzotti ha rivelato le sue complesse lotte personali con la bulimia durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, scatenando una reazione emotiva intensa da parte di sua madre, Michelle Hunziker. La conduttrice ha utilizzato i propri canali social per esprimere un messaggio di profondo sostegno e dolore dopo che la figlia ha parlato apertamente del suo passato tormentato.

Il doloroso riconoscimento della madre

Michelle Hunziker ha definito la confessione di Aurora come un evento che ha lacerato il suo cuore materno. La conduttrice ha sottolineato come le parole della figlia rivelino una sofferenza antica e complessa, legata alla difficoltà di vivere all'ombra di una figura materna così celebre e amata.

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Le cause della malattia alimentare

Aurora ha spiegato che la sua bulimia è nata dal peso dei continui giudizi sul suo aspetto fisico e dall'incessante paragone estetico con la madre. La giovane ha ammesso di aver smesso di amare se stessa per non ferire Michelle, trovando nel vomito autoindotto una soluzione disperata al suo senso di inadeguatezza.

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Il ruolo del confronto costante

Il meccanismo descritto da Aurora ha evidenziato come il paragone continuo con Michelle e la cattiveria della gente durante la sua infanzia abbiano portato alla malattia. La ragazza ha ammesso che, a costo di fare del male fisico, era disposta a tutto pur di essere magra.

L'impegno contro il cyberbullismo

Michelle ha lanciato un SOS contro la continua ricerca di perfezione favorita dai social e dai modelli di corpi non umani. Ha annunciato che presto arriverà un progetto dedicato a questa tematica drammatica, chiamato Doppia difesa, per bloccare la violenza digitale e supportare i giovani.