Michelle Hunziker, la nonna più tonica d'Italia: segreti di forma e alimentazione

Scopri come Michelle Hunziker mantiene la sua forma invidiabile a 49 anni: tra kickboxing, alimentazione sana e un pizzico di indulgenza, la conduttrice svizzera svela la sua routine quotidiana.

Michelle Hunziker , a 49 anni, continua a stupire tutti con la sua forma fisica invidiabile, guadagnandosi il titolo di nonna più tonica d' Italia . La conduttrice svizzera, nota per il suo sorriso e la sua energia contagiosa, ha recentemente condiviso un simpatico aneddoto durante una sessione di corsa all'aperto: una bambina al parco, dopo aver scoperto che era nonna, è rimasta sbalordita, dimostrando come l'innocenza dei bambini possa fotografare una realtà che molti faticano ad accettare.

Michelle non si affida solo alla genetica, ma segue una routine ben precisa che combina esercizio fisico e alimentazione equilibrata. A differenza di quanto si possa pensare, la sua routine non prevede estenuanti sessioni di corsa, spesso accusate dalla showgirl di favorire la ritenzione idrica. La vera svolta per il suo corpo è arrivata dopo i 30 anni con l'introduzione del kickboxing.

Questa disciplina di contatto totale è diventata il suo pilastro quotidiano: un eccezionale bruciagrassi che richiede forza esplosiva, coordinazione e stabilità. Squat, affondi e plank obliqui eseguiti con sovraccarichi le permettono di mantenere il metabolismo attivo, l'unico vero segreto per contrastare il passare degli anni. Quando l'agenda televisiva si fa troppo fitta, Michelle sostituisce l'allenamento in palestra con sessioni di yoga o pilates, per non perdere il contatto con il proprio corpo.

Ma il segreto di Michelle si costruisce principalmente a tavola. La conduttrice rifiuta categoricamente diete drastiche o digiuni punitivi, preferendo un'alimentazione sana e bilanciata. La sua spesa prevede carboidrati complessi come riso e pasta integrali, verdure fresche e proteine pulite come pollo, pesce e uova. Persino l'olio d'oliva, che ama, viene dosato con attenzione per non sballare il conteggio calorico.

Tuttavia, questa rigidità cede il passo alla salute mentale: una volta alla settimana, Michelle si concede una pizza con un buon bicchiere di vino, un tocco finale di felicità che la rende, a tutti gli effetti, la nonna più invidiata e in forma d'Italia. Con oltre 1 milione di follower su Instagram, Michelle continua a ispirare donne di tutte le età, dimostrando che la bellezza e la vitalità non hanno scadenza





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