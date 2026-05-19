Mick Jagger interpreterà il guardiano del faro di Stromboli in un ambizioso progetto cinematografico con una vasta mostra internazionale

La rockstar anglo-svatena Mick Jagger interpreterà un personaggio chiave in uno dei progetti cinematografici più attesi degli ultimi anni, con un cast stellare tutto internazionale e una trama che si svolge sull'isola vulcanica di Stromboli in Eolie, a pochi chilometri dalle coste della Sicilia.

Mick Jagger interpreterà il guardiano del faro di Stromboli in quello che si preannuncia uno dei progetti cinematografici più attesi degli ultimi anni, con un cast stellare tutto internazionale.

L'isola, già trasformata da settimane in un set a cielo aperto, ha accolto la rockstar con la consueta discrezione isolana. Dopo una giornata di attesa causata dal forte vento che aveva interessato l'arcipelago delle Eolie, raggiungendo l'isola nonessendo le condizioni meteo avverse che avevano fatto temere il rinvio definitivo del trasferimento. Ad accoglierlo numerosi curiosi, insieme alla troupe del film.

Dopo l'arrivo blindato, sia per la Rai che per i paparazzi, Jagger è stato trasferito con un'auto elettrica nella località di Piscità, dove è ospite in una La sera dell'arrivo ha cenato in un ristorante dell'isola, ma con fare discreto e senza catturare troppo l'attenzione, tra l'emozione dei camerieri onorati di servirlo. Un abitante dell'isola ha commentato con pacatezza: 'Verrà trattato come tutti gli ospiti, perché l'isola riserva a tutti lo stesso trattamento accogliente, cercando di fare sentire i turisti a casa propria'.

Alcuni luoghi simbolo dell'isola si sono trasformati in set blindatissimi per le riprese. Tra le location coinvolte ci sono strade storiche, scorci naturali e persino il cimitero dell'isola, completamente protetti da misure di sicurezza per evitare intrusioni. Jagger dovrebbe restare a Stromboli fino al 22 agosto. Il film, il cast e il ruolo di Jagger sono uno dei progetti più ambiziosi che il cinema italiano abbia attratto negli ultimi anni.

Tratto dall'omonima graphic novel bestseller di Audrey Niffenegger, il film ha la sceneggiatura scritta dalla stessa Rohrwacher insieme alla scrittrice Ottessa Moshfegh, con la produzione affidata alla casa americana Indian Paintbrush. Il ruolo, però, sarà breve: secondo le anticipazioni, il personaggio morirà dopo le prime scene. Stromboli, con il suo vulcano sempre vigile alle spalle, sembra il set naturale perfetto per una storia che intreccia desiderio, sangue e legami impossibili.

Non è un caso che Jagger abbia accettato di attraversare il Tirreno per questo progetto. Il cantante è profondamente legato alla Sicilia . Negli anni ha spesso condiviso sui social immagini di Ortigia, Noto e della costa sud-orientale dell'isola





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