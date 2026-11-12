Microsoft bloccata: Outlook e Teams offline nelle Americhe per problemi server

Microsoft 365, Outlook e Teams mostrano gravi disservizi in tutto il mondo. L'azienda conferma problemi di connettività server nelle Americhe con migliaia di segnalazioni raccolte.

Un'improvvisa interruzione del servizio ha colpito le piattaforme digitali di Microsoft, compromettendo l'accessibilità di servizi fondamentali come Outlook e Teams. L'azienda ha confermato di stare esaminando attivamente le numerose segnalazioni provenienti da utenti che riscontrano difficoltà nell'accesso alle cassette postali di Exchange Online. Il disservizio interessa principalmente le regioni situate nelle Americhe, dove diverse modalità di connessione stanno mostrando malfunzionamenti significativi.

Conferma Ufficiale dei Disservizi Server

La società ha rilasciato una dichiarazione ufficiale sui propri profili social per chiarire la natura del problema tecnico in corso. Secondo la comunicazione, Microsoft sta lavorando con urgenza per mitigare l'impatto negativo sulla connettività dei propri servizi. È stato confermato che una parte specifica dell'infrastruttura sottostante sta subendo un carico elevato in diverse regioni geografiche.

Also read Anthropic sfida Google Workplace e Microsoft Office

Questo sovraccarico dei server contribuisce direttamente agli errori di connettività che gli utenti stanno sperimentando in questo momento. Per fornire aggiornamenti più dettagliati e tecnici, Microsoft ha indirizzato i clienti verso il centro di amministrazione Microsoft 365, dove è possibile trovare informazioni specifiche sotto il codice di riferimento EX1550543.

Impatto sugli Utenti e Segnalazioni

I dati raccolti dal sito web Downdetector.com, specializzato nel monitoraggio delle interruzioni di servizio, evidenziano la vastità del fenomeno. Miliaia di utenti statunitensi hanno segnalato problemi specifici con Microsoft 365, Outlook e Teams in questa giornata. La piattaforma di monitoraggio raccoglie segnalazioni da diverse fonti per fornire un quadro aggiornato dello stato dei servizi digitali.

Advertisement

Secondo le ultime statistiche, oltre 130.000 persone hanno segnalato problemi con l'accesso a Outlook. Il numero effettivo di utenti interessati potrebbe variare a seconda delle diverse fasce orarie e delle specifiche aree geografiche colpite dal blocco. La gravità del disservizio è confermata dall'alto numero di ticket aperti in breve tempo.

Difficoltà Accesso a Teams e Microsoft 365

Oltre ai problemi riguardanti la posta elettronica, la piattaforma di comunicazione aziendale Teams non è stata esente da malfunzionamenti. Downdetector ha registrato circa 3.000 segnalazioni specifiche relative a difficoltà di accesso a Teams. Questo indica che l'interruzione non ha colpito solo il servizio di email, ma anche le funzionalità di collaborazione e meeting video.

In totale, il sito di monitoraggio ha registrato oltre 46.000 segnalazioni di utenti relative a problemi con l'ecosistema Microsoft 365. La sincronizzazione dei dati e l'accesso agli account risultano compromessi per una fetta significativa della base clienti aziendale e personale nelle zone interessate.

Mitigazione e Situazione Attuale

Microsoft sta continuando a lavorare per risolvere il problema tecnico che ha causato il blocco dei servizi. L'azienda ha assicurato che sta monitorando la situazione in tempo reale per ripristinare la piena operatività il prima possibile. Gli utenti sono invitati a consultare le pagine di stato ufficiali per aggiornamenti costanti sull'andamento delle operazioni di riparazione.

Advertisement

La situazione sembra essere concentrata prevalentemente nelle Americhe, ma la connettività globale potrebbe risentirne temporaneamente. La risoluzione completa richiederà del tempo mentre gli ingegneri di Microsoft gestiscono il carico sui server sovraccaricati e ottimizzano le connessioni per gli utenti colpiti.