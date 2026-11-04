Midterm 2022: Trump perde il Congresso, tra collaborazionismo e minacce di veto

Le elezioni midterm confermano il controllo del Senato e della Camera ai Democratici. Donald Trump oscilla tra dichiarazioni di collaborazione e promesse di blocco legislativo.

Donald Trump ha subito una netta sconfitta elettorale nelle recenti elezioni di midterm americane, segnando un punto di svolta cruciale per la politica statunitense. Il presidente in carica ha perso il controllo del Congresso, una dinamica storica che limita significativamente il suo potere decisionale e legislative nei due anni rimanenti del suo mandato. I risultati dello spoglio, seppur non ancora totalmente definitivi in ogni circoscrizione, non lasciano spazio a dubbi sull'affermazione della cosiddetta "onda blu" guidata dal partito democratico.

Conferma del controllo democratico al Senato e Camera

I Democratici hanno formalmente assunto il controllo sia del Senato che della Camera dei Rappresentanti, strappando numerosi seggi ai Repubblicani in stati storicamente considerati roccaforti del partito avversario. Questa ampia vittoria elettorale rappresenta una netta bocciatura del presidente Trump, che ha visto il proprio elettorato indebolirsi in regioni chiave. I democratici hanno conquistato seggi in Iowa, Kansas, Ohio, Carolina del Nord, Carolina del Sud e persino in Texas, dimostrando un'efficace mobilitazione del elettorato nelle aree rurali e suburbane.

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Reazioni contrastanti di Trump sulla Truth Social

Dopo un iniziale periodo di silenzio osservato durante le prime fasi dello spoglio, Donald Trump ha iniziato a inondare i social media e i principali organi di stampa con una serie di dichiarazioni contraddittorie. Sul suo sito Truth Social, ha inizialmente espresso un tono livoroso, lamentando che il risultato sarebbe stato diverso se il suo nome fosse stato presente direttamente sulle schede elettorali. Questa reazione iniziale rifletteva una diffusa frustrazione tra i suoi sostenitori più fedeli, che hanno seguito lo spoglio al suo fianco nella Residenza Bianca.

Successivamente, il tono del tycoon è cambi drasticamente quando ha parlato con il New York Times, dichiarando di accettare l'esito del voto e mostrando una disponibilità alla collaborazione con i legislatori democratici. Ha persino rilanciato l'idea di trovare un'intesa comune, affermando di non vedere l'ora di lavorare con i nuovi maggioranza parlamentari. Questo approccio conciliante è apparso come una tattica politica calcolata per mitigare l'impatto della sconfitta elettorale.

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La contraddizione è emersa nuovamente poco dopo, quando Trump ha proposto una nuova veste su Truth, definendosi un "pundit", termine che nel gergo politico indica un analista o commentatore esperto. Ha scritto di voler diventare un esperto politico delle ragioni per cui i candidati repubblicani hanno vinto o perso, sottolineando la sua intenzione di analizzare le dinamiche elettorali future. Questo auto-riconoscimento come opinionista cerca di riposizionarlo dopo la delusione delle urne.

La minaccia del veto e le implicazioni legislative

Tuttavia, la narrativa di collaborazione è stata subito smentita da un altro post su Truth, dove ha condiviso l'immagine di un cappellino da baseball MAGA con la scritta "VETO" in evidenza. Questo gesto ribadisce la sua intenzione di bloccare ogni iniziativa legislativa proposta dai democratici, esercitando il suo potere esecutivo di resistenza. Due giorni prima, Trump aveva avvertito che in caso di sconfitta sarebbe diventato un presidente "ostile", suggerendo un approccio confrontativo verso la nuova maggioranza.

Nonostante queste minacce, le sue posizioni appaiono incerte anche all'interno della sua stessa cerchia. In un colloquio telefonico con il quotidiano Politico, ha dichiarato di non voler passare i restanti due anni del mandato a mettere il veto su ogni singola proposta. Questa ambiguità rivela la complessità del suo approccio strategico, oscillando tra la vendetta politica e la necessità pratica di gestire un Congresso diviso. La chiara definizione delle sue intenzioni legislative rimane quindi un tema aperto per gli osservatori politici.

Agenda ufficiale e incontri riservati a porte chiuse

Non sono in programma appuntamenti pubblici per il presidente il 4 novembre, come confermato dall'agenda diffusa dalla Casa Bianca. Nel corso della giornata, Trump ha in calendario quattro riunioni dedicate esclusivamente a questioni politiche, tutte condotte a porte chiuse e senza accesso per la stampa. Questa riservatezza suggerisce un focus interno sulla gestione delle conseguenze politiche e sulla definizione di una strategia per il futuro immediato del partito repubblicano.

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Nonostante la mancanza di eventi pubblici, Trump ha precedentemente dimostrato una tendenza a incontrare i giornalisti all'ultimo minuto durante eventi non previsti. Questa flessibilità nel gestire l'accesso ai media potrebbe continuare a influenzare il dibattito pubblico negli giorni immediatamente successivi alle elezioni. La capacità di attrarre l'attenzione dei media rimane uno degli strumenti politici più potenti rimasti a sua disposizione in questo periodo di transizione di potere.