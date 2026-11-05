Midterm 2026: Crollo cattolici pro-Trump, vantaggio storico Dem

Elezioni intermediali USA 2026. I cattolici si spostano verso i Democratici con un margine del 16%. Analisi dati, impatto sul voto ispanico e posizioni della Chiesa.

Le elezioni di midterm del 2026 negli Stati Uniti hanno segnato una frattura significativa nel sostegno elettorale dei cattolici americani verso il Partito Democratico. I dati elettorali rivelano uno spostamento di 16 punti percentuali a favore dei candidati democratici rispetto alle presidenziali del 2024, un cambiamento cruciale che ha contribuito a ridisegnare lo scenario politico nazionale. Questo risultato contrasta fortemente con il ruolo determinante che gli elettori cattolici ebbero nella vittoria di Donald Trump nel ciclo elettorale precedente.

Analisi dati elettorali e spostamento cattolico

Secondo un elaborato statistico di Patrick Ruffini, pubblicato su The Intersection, il gruppo religioso ha registrato una perdita netta di consenso repubblicano senza precedenti. L'approvazione di Donald Trump tra i cattolici è scesa al 30%, un calo drastico rispetto al 47% registrato all'inizio del 2025. Ryan Burge, analista politico alla Washington University di St. Louis, ha definito il voto cattolico come decisivo, sottolineando la loro distribuzione capillare nel territorio americano. I dati mostrano una netta divisione generazionale e di genere, con le donne cattoliche che hanno votato per i democratici per il 54% delle volte. Al contrario, gli uomini cattolici bianchi, in particolare quelli senza laurea, hanno mantenuto un forte orientamento repubblicano. La fascia d'età over 65 ha sostenuto i repubblicani per il 53%, mentre tra i cattolici sotto i 29 anni, gruppo con alta percentuale di ispanici, i democratici hanno ottenuto il 65% dei voti.

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Il caso Ohio e la disfatta repubblicana

Un esempio emblematico di questo cambiamento è stato lo storico seggio senatoriale precedentemente occupato da JD Vance. In Ohio, le elezioni per il Senato sono state vinte da Sherrod Brown, veterano democratico noto come il "senatore operaio". Brown ha sconfitto il repubblicano Jon Husted in quella che è stata definita una delle competizioni più costose dell'intero ciclo delle midterm. Sebbene l'Ohio rappresentasse una delle sfide chiave perdute dai democratici a livello nazionale in altre race, la vittoria di Brown conferma l'erosione del sostegno repubblicano tra i cattolici dello stato. Questo risultato mette in discussione l'elegia politica lanciata da Vance nel suo libro, che ipotizzava una fedeltà cristiana al Partito Repubblicano che ora appare frammentata.

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Posizione della Chiesa e impatto politico

La Conferenza episcopale americana ha giocato un ruolo attivo nel guidare questo spostamento. Il 14 ottobre 2026, poco prima delle elezioni, l'arcivescovo Paul S. Coakley di Oklahoma City ha lanciato una campagna ufficiale contro la retorica divisiva. Il messaggio invitava i fedeli a valutare i candidati in base alla promozione del bene comune e al rispetto della dignità umana, indipendentemente dallo status legale. Questo intervento è arrivato dopo un anno caratterizzato da politiche migratorie aggressive dell'amministrazione Trump, dalle azioni dell'ICE e dalle tensioni internazionali che includevano l'inizio della guerra contro l'Iran. Le tensioni erano ulteriormente aumentate dagli attacchi personali di Trump e Vance nei confronti di Papa Leone. Coakley, che si era recato in Vaticano a ottobre, ha ribadito che la partecipazione politica è un diritto e una responsabilità civile fondamentale.

Reazioni politiche e prospettive future

La disaffezione tra i cattolici ispanici è stata particolarmente marcata, influenzando anche la strategia elettorale di Marco Rubio, attuale Segretario di Stato. Il Partito Repubblicano ha cercato di mitigare i danni organizzando un incontro alla Casa Bianca il 22 ottobre con 12 vescovi cattolici, presieduto da Paula White della White House Faith Office e dalla Heritage Foundation. I temi discussi includevano immigrazione, libertà religiosa e diritti umani. Durante la campagna elettorale, Trump e Vance avevano tentato di rassicurare i fedeli, riferendosi pubblicamente a Louis Prevost, fratello supporter di Papa Leone. Tuttavia, l'elaborazione di Ruffini mostra che l'effetto è stato contrario alle previsioni di Pew Research, che a settembre indicavano un margine più stretto. Con i democratici che guidano 42% contro 39% tra i cattolici per la Camera, questa frattura elettorale apre scenari complessi per le sfide del 2028.