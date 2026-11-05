Midterm 2026: Economia USA in crisi, i dazi Trump non frenano la sconfitta repubblicana

La sconfitta dei Repubblicani alle midterm 2026 segna il fallimento delle politiche economiche di Donald Trump. Inflazione e dazi hanno colpito industria e agricoltura, consolidando la vittoria democratica.

Le elezioni di midterm del 2026 hanno sancito una netta sconfitta per il Partito Repubblicano e per la presidente Donald Trump, conferendo la maggioranza a Camera e Senato ai Democratici. Questa vittoria storica, che include la conquista di sette seggi senatoriali, riflette profondamente il dissenso degli elettori verso le politiche economiche applicate nel secondo mandato presidenziale. I cittadini hanno valutato negativamente il mancato recupero della produzione industriale e l'aumento del costo della vita, fattori decisivi nel cambio di rotta elettorale.

Il crollo del sostegno nel Midwest industriale

Il segnale politico più evidente proviene dal Midwest, la regione che aveva garantito a Donald Trump una vittoria decisiva oltre dieci punti percentuali due anni fa. In questa area strategica, i Repubblicani hanno perso un seggio al Senato, una sconfitta di natura eminentemente economica. Le exit poll di CNN rivelano che nove elettori su dieci hanno considerato il costo della vita come il fattore cruciale nella loro scelta del candidato. Questa percezione è corroborata da un sondaggio Associated Press che indica l'economia come la priorità numero uno per il 39% degli elettori, superando persino la preoccupazione per lo stato della democrazia al 32%.

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La crisi del settore manifatturiero e i dazi

La promessa di riportare le fabbriche negli Stati Uniti ha subito un forte contraccolpo a causa della complessità delle catene di approvvigionamento globali. Le tariffe doganali hanno raddoppiato il costo dei componenti stranieri, rallentando la ripresa industriale. I dati del Bureau of Labor Statistics mostrano una riduzione di 21mila posti di lavoro nel settore manifatturiero rispetto a gennaio 2025, quando Trump ha assunto la presidenza. A New Albany, in Ohio, il progetto da 20 miliardi di dollari di Intel per la costruzione di chip, originariamente previsto per il 2025, è stato rimandato al 2031. Questa situazione simboleggia una rinascita industriale ancora incompleta, descritta dal senatore eletto Sherrod Brown come un cantiere aperto.

L'impatto devastante sull'agricoltura americana

Negli Stati agricoli come Iowa e Kansas, le conseguenze della politica estera ed economica sono state particolarmente acute per i produttori locali. La guerra commerciale con la Cina ha ridotto drasticamente le esportazioni di soia, con Pechino che nel 2025 ha acquistato il 73% in meno di prodotto americano rispetto ai livelli precedenti. Inoltre, il conflitto con Teheran ha causato un aumento dei prezzi dell'energia, spingendo il costo del diesel agricolo a un record di 6,53 dollari al gallone a settembre. Nonostante gli Stati Uniti siano i primi esportatori mondiali, la ridotta offerta globale ha aumentato i prezzi interni, rendendo i macchinari e le parti di ricambio inaccessibili per molti agricoltori.

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Le reazioni dei politici e le prossime sfide

La reazione politica evidenzia la frammentazione tra le due parti. Nel Michigan, la guerra commerciale con il Canada, con dazi del 50% su alcune merci e relative contromisure, ha colpito duramente il settore automobilistico. Il candidato repubblicano al Senato Mike Rogers aveva addirittura chiesto la cessazione del conflitto commerciale con il Canada durante la campagna. Al contrario, il vincitore democratico Abdul El-Sayed si è dichiarato contrario ai dazi definendoli "stupidi", pur mantenendo un approccio cauto sulla questione generale. Nonostante l'aumento dei costi statali stimato in 11 miliardi di dollari, la richiesta dei senatori agricoli di bloccare le esportazioni di gasolio è stata accolta con riluttanza dalle raffinerie nazionali.

La valutazione finale degli elettori americani

La flessione del 0,9% dei salari reali nel 2026 ha dimostrato che gli stipendi non sono riusciti a coprire i rincari energetici di benzina e gasolio. Questo squilibrio ha avuto un impatto diretto sulla fedeltà elettorale, soprattutto nelle aree più profonde dell'America, storicamente vicine all'elettorato maga. La sconfitta dei Repubblicani in territori tradizionalmente conservatori conferma che i elettori hanno premiato chi prometteva stabilità economica, penalizzando le misure protezionistiche che hanno aggravato l'inflazione. Il risultato elettorale segna un punto di svolta nella percezione della capacità del Partito Repubblicano di gestire la prosperità nazionale.