Midterm 2026: Trump sconfitto, i Democratici controllano tutto il Congresso

Le elezioni di midterm del 2026 vedono il Partito Democratico conquistare Camera e Senato. Donald Trump accetta il risultato, ma il suo potere è fortemente limitato.

Il Partito Democratico ha ottenuto una vittoria schiacciante nelle elezioni di midterm del 2026, conquistando il controllo simultaneo della Camera dei Rappresentanti e del Senato degli Stati Uniti. Questo risultato storico segna una sconfitta sonora ed eclatante per il presidente Donald Trump, certificando un netto malcontento da parte degli eletteri verso le sue politiche governative. Il controllo bipartisan dell'intera legislatura renderà significativamente più complessa la vita politica del presidente repubblicano.

Un tracollo storico per il Partito Repubblicano

Il movimento verso il Partito Democratico è stato di circa 16 punti percentuali a livello nazionale, una cifra molto maggiore dei 5 punti conquistati dai repubblicani nel 2024. Questo spostamento è stato particolarmente marcato negli stati tradizionalmente repubblicani come Tennessee e Kentucky, dove i democratici hanno migliorato la loro performance di 18 punti percentuali. La sconfitta si è rivelata pesante anche per i candidati scelti personalmente dal presidente, con risultati decisivi in Texas e South Carolina che hanno escluso importanti figure repubblicane dai seggi vitali.

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Reazioni ufficiali e posizioni dei contendenti

Donald Trump ha dichiarato al New York Times di accettare i risultati delle elezioni e di essere pronto a lavorare con i democratici, pur sostenendo su Truth Social che il Partito Repubblicano avrebbe vinto nettamente se il suo nome fosse apparso nelle schede. Durante lo spoglio dalla East Room della Casa Bianca, il presidente ha espresso frustrazione su X per la sconfitta, definendola non correlata alle performance del governo attuale. Ha tuttavia mitigato i toni congratulandosi con l'opposizione e attribuendo parzialmente il responso elettorale alla situazione della guerra in Iran.

Sconfitte chiave e nomi emergenti nel Congresso

Darline Graham in South Carolina è stata superata da Anni Andrews, mentre Ken Paxton ha perso in Texas contro il primo democratico eletto al Senato nello stato dal 1988. Nel roccaforte repubblicana del Texas, anche il governatore conservatore Greg Abbott ha perso le elezioni. Un altro successo cruciale si è verificato in Kansas, dove Adam Hamilton è diventato il primo democratico eletto dal 1932, mentre in Maine Troy Jackson ha battuto Susan Collins. In Georgia, il senatore Jon Ossoff è stato riconfermato, proiettandosi come figura chiave per le presidenziali del 2028.

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Conseguenze concrete sul potere esecutivo

Sebbene Trump rimanga in carica per il resto del suo mandato, che si concluderà nel gennaio del 2029, la sua capacità di approvare nuove leggi sarà fortemente limitata. A differenza di sistemi parlamentari, il governo statunitense non dipende dalla fiducia del parlamento, ma l'ostilità del Congresso costringerà il presidente a negoziare ogni scelta politica di rilievo. Questo scenario rende estremamente difficile per Donald Trump far convalidare le nomine di figure a lui vicine o promuovere la sua agenda legislativa senza il consenso dell'opposizione.

Strumenti di resistenza e potere di veto

La Casa Bianca mantiene comunque il potere di veto, consentendo al presidente di bloccare le leggi approvate dal Congresso che ritiene sgradite. Tuttavia, questo strumento difensivo non potrà essere utilizzato indefinitamente contro una maggioranza democratica determinata a fare opposte. La sconfitta del 2026 segnala una profonda trasformazione nel panorama politico americano, dove il consenso per il trumpismo si è nettamente ridotto rispetto ai cicli elettorali precedenti.