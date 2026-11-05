Midterm US 2022: Il Trumpismo crolla nelle roccaforti repubblicane

Le elezioni di metà mandato confermano il declino del Trumpismo. I democratici conquistano il Congresso, vincendo in Texas e Georgia con nuove leadership.

Le elezioni di metà mandato statunitensi del 3 novembre 2022 hanno sancito un netto fallimento del Trumpismo, dimostrando che il consenso attorno all'ex presidente Donald Trump si è fortemente ridotto persino nelle tradizionali roccaforti repubblicane. I democratici hanno conquistato la maggioranza in entrambe le camere del Congresso, segnando una sconfitta record per il partito di Trump e gettando ombre sulla seconda metà del mandato presidenziale.

La disfatta repubblicana è emersa in modo particolarmente drammatico in Texas, uno Stato che tradizionalmente premia i conservatori. La doppia vittoria democratica in questo Stato ha dato la misura precisa di quanto lo stesso Trumpismo sia stato messo in discussione. I risultati non solo hanno cambiato l'equilibrio di potere a Washington, ma hanno anche eletto le prime donne afroamericane e latine a governare stati americani.

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La disfatta repubblicana in Texas

In Texas, i repubblicani hanno subito due sconfitte consecutive nella stessa notte. Il governatore uscente Greg Abbott, che puntava a un quarto mandato, ha dovuto riconoscere la vittoria della democratica Gina Hinojosa. Abbott era sostenuto da Donald Trump, ma non è riuscito a trattenere il governatorato, aprendo la strada alla prima governatrice latina dello Stato.

Gina Hinojosa, avvocata e deputata statale di Austin, ha condotto la sua campagna su questioni di diretta incidenza economica, promettendo di aumentare i fondi per le scuole pubbliche e di sospendere i nuovi progetti di data center. Sarà la prima democratica a ricoprire l'incarico dai tempi di Ann Richards, che perse la rielezione nel 1994.

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Nello stesso Stato, James Talarico ha battuto il procuratore generale repubblicano Ken Paxton. Talarico, di 37 anni, ha riportato al Senato federale un democratico eletto in Texas per la prima volta dal 1988. In campagna elettorale, ha utilizzato il linguaggio della fede cristiana per denunciare le disuguaglianze e il peso dei miliardari nella politica americana, definendo la vittoria uno scontro in cui hanno sconfitto Golia.

Nuove leadership in Georgia e Ohio

La vittoria democratica si è estesa anche in Georgia, dove Keisha Lance Bottoms, già sindaca di Atlanta e figura nell'amministrazione Biden, ha battuto Rick Jackson, imprenditore del settore sanitario privato. Bottoms ha basato la sua campagna sul costo della vita e sulle difficoltà delle famiglie americane nel far quadrare i conti, diventando la prima donna e la prima persona afroamericana a guidare la Georgia.

In Ohio, la sfida ha visto la medico Amy Acton sconfitto il miliardario Vivek Ramaswamy, candidato sostenuto da Donald Trump. Acton, che ha diretto il dipartimento statale della Salute durante la pandemia, ha raccontato di aver vissuto l'infanzia senza una casa, trasformando l'accesso alle cure in un tema centrale. È la prima donna eletta governatrice dell'Ohio e la prima democratica a vincere la carica in vent'anni.

Vittorie storiche al Senato USA

Nel Senato federale, i democratici hanno consolidato il proprio优势. In Georgia, il senatore Jon Ossoff è stato rieletto, battendo lo sfidante repubblicano Mike Collins. Ossoff, di 39 anni, aveva conquistato il seggio nel ballottaggio di gennaio 2021. Nonostante lo Stato sia tornato a votare per Trump alle presidenziali del 2024, Ossoff ha mantenuto il seggio, smentendo le aspettative repubblicane.

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In Michigan, il democratico Abdul El-Sayed, epidemiologo nato nello Stato da genitori egiziani, ha battuto l'ex deputato repubblicano Mike Rogers. El-Sayed diventerà il primo senatore musulmano degli Stati Uniti e porterà a Washington proposte come il Medicare for All, estendendo la copertura sanitaria pubblica. Anche il New Hampshire ha confermato il seggio ai democratici, vinto dal deputato Chris Pappas.

Impatto politico e nuovi scenari

Chris Pappas sarà il primo uomo dichiaratamente gay a entrare al Senato degli Stati Uniti. La sua elezione, unita a quella di altri membri del nuovo Congresso, indica una distanza crescente rispetto ai valori e ai temi centrali nel mondo di Donald Trump. I nuovi eletti sembrano rappresentare istanze sociali e civili molto diverse da quelle dei vecchi dirigenti del Partito Democratico.

Con i democratici alla maggioranza in entrambe le camere del Congresso, Donald Trump affronterà gli ultimi due anni alla Casa Bianca in una fase di convivenza con un'opposizione forte. I protagonisti di queste vittorie, dalle nuove governatrici ai senatori di minoranze storiche, rappresenteranno una sfida strutturale per le politiche repubblicane. La sconfitta in Texas e la tenuta in Georgia segnano un punto di svolta nel panorama politico americano contemporaneo.