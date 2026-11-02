Midterm US Elections: Haley Stevens Endorses Mike Rogers in Michigan Senate Race

Michigan Congresswoman Haley Stevens endorses Republican Mike Rogers, causing rift with Democrat Abdul El-Sayed ahead of crucial midterm Senate election.

DETROIT / WASHINGTON, 2 novembre 2026 - Le elezioni di medio termine negli Stati Uniti stanno entrando nella fase decisiva, con Democratici e Repubblicani che presentano le loro argomentazioni finali per decidere il controllo del Congresso. In questa gara ad alta tensione, l'opinione pubblica e i leader di entrambi i partiti sono scossi da una svolta inaspettata nello stato chiave del Michigan. Haley Stevens, deputata democratica e rappresentante del Michigan, ha rotto la disciplina di partito sostenendo pubblicamente il candidato repubblicano al Senato Mike Rogers.

Rottura nel Partito Democratico al Michigan

Questa decisione improvvisa ha minacciato di approfondire le divisioni interne in uno stato considerato cruciale per le speranze dei Democratici di riconquistare il Senato degli Stati Uniti. Stevens aveva precedentemente perso la primaria del Senato democratico contro Abdul El-Sayed in una gara amara e contestata. La sua scelta di supportare Rogers, avvenuta il 1 novembre 2026, ha sollevato l'umore dei repubblicani guidati dal presidente Donald Trump, anche in un momento in cui un giudice federale ha rigettato una causa del Dipartimento di Giustizia. Tale causa cercava di bloccare la certificazione dei risultati elettorali in Alaska se il senatore uscente Dan Sullivan avesse perso di misura nello stato conteso.

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Controversie su Israele e Ritratti Pubblici

La mossa di Stevens ha sorpreso i leader del partito, con membri come la deputata Debbie Dingell che hanno definito l'accaduto una distrazione pericolosa per i Democratici. La sostenitrice di Rogers aveva pianificato di apparire con El-Sayed per mostrare unità di partito, ma l'evento si è sgretolato dopo che Stevens ha chiesto a El-Sayed di condannare un annuncio di un gruppo esterno. L'annuncio, che secondo Stevens attribuiva a Israele la responsabilità dell'aumento dei prezzi della spesa, è stato descritto come molto doloroso. Stevens ha dichiarato a CNN che molti elettori democratici si sentono esiliati dal loro stesso partito a causa di questa retorica.

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Finanziamenti e Sondaggi Aggiornati

La campagna di El-Sayed ha chiesto a Stevens di saltare gli eventi fino al giorno delle elezioni per non distrarre dalle questioni centrali. Tuttavia, la sua campagna ha raccolto 1,2 milioni di dollari nelle quattro ore successive all'annuncio di Stevens, segnando il secondo giorno di raccolta fondi più attivo dall'agosto 2026. Un sondaggio pubblicato dal New York Times e Siena, condotto in parte la domenica, mostra El-Sayed in vantaggio con il 53% contro il 42% di Rogers. Nonostante il sostegno esterno, il staff di Stevens ha visto diverse dimissioni e alcuni elettori hanno espresso disprezzo, definendola un traditore dopo aver votato a Warren.

Rottura nel Partito Democratico al Michigan

I repubblicani hanno cercato di sfruttare il gesto di Stevens. Mike Rogers ha affermato che quando una parte del partito abbraccia un odio virulento contro un gruppo specifico, la situazione diventa pericolosa. El-Sayed, un musulmano di origine egiziana nato nel Michigan, è stato ripetutamente attaccato da Trump e altri repubblicani che hanno messo in discussione la sua lealtà agli Stati Uniti. Questi attacchi si inseriscono in un modello più ampio di retorica infuocata contro americani arabi, musulmani e persone transgender, mentre i democratici vengono ritratti come radicali pericolosi. La madre di Stevens, Maria Marcotte, ha dichiarato che la figlia è arrivata a questa decisione a causa della paura dei suoi elettori verso questa retorica politica, citando anche le apparenze passate di El-Sayed con lo streamer di sinistra Hasan Piker, criticato per i suoi commenti su Israele e gli ebrei americani.