Midterm USA 2024: Il voto cambia il Congresso e influenza il futuro politico

Analisi delle Midterm USA 2024: affluenza record, sondaggi e impatti sul Senato e Camera dei Rappresentanti per l'amministrazione Biden e il Partito Repubblicano.

Le Midterm USA 2024 rappresentano un momento cruciale per la politica americana, con 56 milioni di elettori che hanno già espresso il loro voto anticipato per corrispondenza o di persona. Questa cifra storica indica un interesse senza precedenti, con almeno altrettanti cittadini pronti a votare nelle prossime ore. Il contesto elettorale vede l'affluenza alle presidenziali del 2024 attestarsi a 156 milioni di votanti, mentre quella alle Midterm del 2022 era stata di circa 120 milioni, evidenziando come la partecipazione sia un fattore chiave in questa tornata elettorale.

Struttura del Congresso e Scenario Politico

La competizione si svolge su un terreno tradizionalmente sfavorevole al partito del presidente in carica. I repubblicani sono storicamente più "timidi" nelle elezioni di metà mandato quando il loro avversario guida l'esecutivo, ma i democratici contano ora sull'entusiasmo e su un momento politico che considerano favorevole. La stragrande maggioranza dei sondaggi li vede in testa, con quasi certa la loro vittoria in almeno 60 corse competitive. Al momento, i repubblicani detengono 53 seggi al Senato, contro i 47 dei democratici, mentre alla Camera dei Rappresentanti la situazione è di 220 seggi per il Gop e 215 per i democratici.

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Rinnovo Istituzionale e Tematiche Chiave

Si vota per il rinnovo di 435 seggi alla Camera dei Rappresentanti, di 35 seggi su 100 al Senato, per 36 governatori e per una miriade di quesiti referendari. Almeno 145 domande vanno dalla tassa sui miliardari (Proposition 40) in California all'abolizione del foie gras a Washington DC. La campagna elettorale è stata dominata dal carovita, poiché nessun altro tema si è imposto altrettanto fortemente, sebbene la corruzione, il conflitto in Iran e l'ostilità ai datacenter, con il 71% degli americani contrari, abbiano comunque un peso significativo nell'orientare l'elettorato.

Posizioni di Donald Trump e Abdul El-Sayed

Donald Trump ha utilizzato la campagna per snocciolare i risultati dei primi due anni di amministrazione, citando i confini sigillati, gli investimenti miliardari e i tagli delle tasse su straordinari, social security e mance. Ha definito la guerra in Iran come "vinta" e non una guerra attiva, sostenendo che "nessuno è entrato dal Sud". Nel Michigan, la sfida tra il candidato repubblicano e Abdul El-Sayed, che ha ricevuto l'appoggio di Bruce Springsteen e sarebbe il primo senatore musulmano a sedere a Capitol Hill, ha visto Trump definire El-Sayed "jihadista" e descrivere la moschea da cui provengono alcune firme come "la casa di Satana". Trump ha anche promesso 5mila dollari a ogni maggiorenne in caso di vittoria, riconoscendo che il partito del presidente in carica raramente vince le Midterm.

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Previsioni dei Sondaggi e Indicatori Elettorali

Il sondaggio "definitivo" del Nuovo York Times/Siena pone i democratici avanti in 5 gare incerte su 7 al Senato, con stati come Mississippi e South Carolina che vacillano dopo essere state roccaforti repubblicane. Nate Silver commenta uno "tsunami blu", mentre il Washington Post titola una "terribile serata per i repubblicani", sebbene Silver sottolinei che i repubblicani potrebbero essere sottostimati. La Stampa ha consultato rilevamenti più prudenti che prevedono la perdita della Camera da parte di Trump ma la permanenza del Senato al Gop. Le elezioni in Michigan, Texas, Ohio e Maine sono le più interessanti, mentre il Kansas attira ogni speculazione dopo non aver votato un senatore democratico dal 1932.

Tempistiche e Conteggio delle Votazioni

Per capire il trend della serata, che in Italia avviene di notte, ci sono indicatori specifici. I primi risultati arriveranno attorno alle 1:30 italiane in due distretti della Florida. Al Senato, l'attenzione sarà sulla South Carolina attorno all'una: se Darlene Graham non sarà avanti, potrebbe essere una pessima notte per i democratici. L'Ohio arriverà alle 1:30, Michigan, Kansas, Iowa e Texas alle 3 e l'Alaska alle 6. Quindici stati ammettono l'arrivo delle schede postali dopo la giornata elettorale, un fenomeno che ha creato il "Red o Blue Mirage" nel 2024, e i conteggi procederanno a velocità differenziate da uno Stato all'altro.