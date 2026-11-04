Midterm Usa: Democratici vincono, Trump è Lame Duck

I democratici conquistano Congresso e governatorati. Trump perde potere legislativo ma mantiene strumenti esecutivi e influenza estera, segnando un nuovo equilibrio a Washington.

Le Midterm Elettorali americane hanno sancito una netta riscossa del Partito Democratico, il quale ha riportato il controllo sia della Camera dei Rappresentanti sia del Senato, sottraendo sette seggi governatoriali ai repubblicani in stati chiave come il Texas e il Kansas. In Georgia, Jon Ossoff ha ottenuto la rielezione al Senato, mentre Keisha Lance Bottoms si è affermata come nuova governatrice, consolidando un quadro politico che definisce il presidente Donald Trump come un "anatra zoppa" o Lame Duck. Questa espressione politica indica un capo di Stato indebolito, costretto a confrontarsi con un Congresso ostile che limita drasticamente la sua capacità di legislazione interna.

Strumenti Legislativi e Vincoli di Potere

Il controllo parlamentare dei democratici impedisce al presidente di far passare le sue leggi interne o di ottenere i fondi necessari per la sua agenda politica, rendendo le nomine federali più difficili da approvare. La Camera dei Rappresentante potrà ora intervenire sulle leggi di spesa e avviare inchieste sull'amministrazione, convocando funzionari e richiedendo documenti relativi ai dossier controversi, dalla guerra in Iran alla politica economica. Sebbene la Camera possa avviare un'azione di impeachment, la rimozione dal carica richiede un processo in Senato con una maggioranza dei due terzi, un obiettivo politicamente irrealizzabile in questo contesto.

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Impatto su Corte Suprema e Diritti Civili

Il cambio di maggioranza al Senato rappresenta una delle conseguenze più rilevanti per i diritti civili, in particolare per quanto riguarda il diritto all'aborto. La Camera Alta deve confermare ministri, ambasciatori e giudici federali, incluse le nomine che influenzeranno la Corte Suprema degli Stati Uniti. Dato che la Corte Suprema aveva annullato nel 2022 la tutela federale del diritto all'aborto, lasciando ai singoli Stati la possibilità di vietarlo o limitarlo, chi controlla il Senato ha un peso decisivo su chi sarà chiamato a pronunciarsi sulle sentenze negli anni futuri.

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Economia e Reazioni dei Mercati Finanziari

Il costo della vita, l'inflazione e i dazi commerciali hanno alimentato il malcontento elettorale, trasformando l'economia nel fattore determinante del voto. La reazione dei mercati internazionali è stata immediata: la Borsa di Milano ha aperto in positivo, ma il settore tecnologico ha mostrato segnali di frenata. Parallelamente, i prezzi dell'oro sono aumentati significativamente a causa dei timori di uno stallo sul debito americano, riflettendo l'incertezza sugli equilibri di potere a Washington e sulla capacità del governo di gestire le finanze nazionali senza un pieno controllo congressuale.

Dinamiche Partitiche e Politica Estera

Dopo aver inizialmente riconosciuto la vittoria democratica e parlato di collaborazione, Donald Trump ha pubblicato su Truth Social un cappellino Maga con la scritta "Veto", annunciando l'intenzione di bloccare le leggi considerate "folli". Questa dinamica interna al Partito Repubblicano complica i rapporti interni mentre si apre la corsa al dopo-Trump. Nonostante la perdita del Congresso, il presidente mantiene ampi margini di manovra in politica estera, utilizzando gli ordini esecutivi per influenzare gli equilibri globali, come dimostrato dalla presenza di emissari statunitensi a Bruxelles per il vertice sullo sviluppo economico dell'Ucraina nel dopoguerra.