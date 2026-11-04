Midterm Usa: Democritici conquistano Congresso, Trump subisce storica bocciatura

Le midterms statunitensi consegnano il Congresso ai democratici, segnando il fallimento della politica estera di Trump. Reazioni dalla Cina all'Iran.

Le elezioni di midterm statunitensi hanno sancito un netto passaggio di consegne a Washington, consegnando il controllo del Congresso interamente nelle mani del Partito Democratico. Questa vittoria rappresenta una dura bocciatura per il presidente Donald Trump e per il Partito Repubblicano, che vedono così diminuire drasticamente la propria influenza legislativa.

I risultati hanno rinnovato l'intera Camera dei rappresentanti e circa un terzo del Senato, strappando a Repubblica il dominio su Capitol Hill. Gli elettori americani hanno premiato i democratici, intercettando efficacemente il malcontento diffuso o esprimendo un voto di protesta contro la gestione del tycoon alla Casa Bianca.

Also read Midterm USA: il duello in Michigan può ribaltare il Congresso

Il declino di Trump e la guerra Iraniana

La disfatta repubblicana è strettamente legata alle politiche internazionali del presidente, in particolare alla dichiarazione di guerra all'Iran lanciata a febbraio. Da quel momento, il gradimento di Trump ha toccato minimi storici, fermandosi al 32% secondo i sondaggi, trainato dall'aumento del costo della vita e dei prezzi dei carburanti.

Molti cittadini hanno percepito un distacco tra le promesse elettorali del 2024, incentrate sulla fine dei conflitti esteri, e la realtà dell'interventismo bellico. Il 47% degli elettori registrati ha considerato la situazione iraniana estremamente importante per il proprio voto, sancendo un rigetto popolare verso l'escalation militare.

Advertisement

Reazioni internazionali e posizione iraniana

Il risultato ha attirato l'attenzione globale, con Teheran che interpreta l'esito come un rifiuto della guerra. Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano, ha dichiarato su X che gli americani hanno detto no alla guerra per coscienza o per il costo della vita, avvertendo che tradire tale volontà porterebbe a un incubo per gli interessi internazionali.

Anche Ali Nikzad Samrin, vicepresidente del Parlamento iraniano, ha definito il presidente americano delirante, sottolineando che i fallimenti interni sono conseguenze della sconfitta subita contro la nazione iraniana. Nonostante la batosta, Trump ha dichiarato a Fox News di valutare nuovi attacchi, garantendo che l'Iran non avrà mai armi nucleari.

Cina, Israele e tensioni commerciali

In Israele, l'opposizione attacca Netanyahu, accusandolo di mettere a rischio la sicurezza nazionale e la reputazione internazionale del Paese. Yair Lapid di Yesh Atid e Yair Golan dei Democratici definiscono il premier tossico, prevedendo difficoltà nei rapporti con Washington.

La Cina, invece, sceglie la prudenza diplomatica. Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri, ha espresso disponibilità a continuare il lavoro con gli Usa, sostenendo l'attuazione del consenso raggiunto dai capi di Stato per costruire una relazione costruttiva e stabile.

Advertisement

Prospettive future e insediamento del nuovo Congresso

La situazione politica potrebbe cambiare radicalmente a gennaio 2027, quando si insedieranno i nuovi eletti democratici. Per ora, Trump può contare sul Congresso uscente per eventuali operazioni militari, ma la perdita del controllo legislativo limiterà significativamente il suo potere decisionale nelle prossime fasi.