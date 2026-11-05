Midterm USA: Donne al Congresso e Governatorati battono record storici

Le elezioni di metà mandato statunitensi hanno registrato un record di donne elette al Congresso e nei governatorati, segnando un chiaro indirizzo politico post-Trump.

Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti hanno segnato una svolta decisiva per la rappresentanza femminile nel governo federale e statale. Gli elettori americani, chiamati a rinnovare l'intera Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato, hanno confermato la leadership dei Democratici con una forte componente femminile. Il 120esimo Congresso, che insedierà i suoi membri il 3 gennaio, vedrà la presenza storica di almeno 139 donne. Questo risultato rappresenta una risposta diretta alla politica di riduzione delle pari opportunità promossa dall'amministrazione Trump.

Risultati Legislativi e Governativi

Il conteggio finale stabilisce che le donne elette al Congresso saranno 116 democratiche e 23 repubblicane. Questo gruppo costituira' almeno il 26% dell'intero Capitol Hill. I dati sui governatorati sono ancora più significativi per la rappresentanza locale. Sono state elette 17 donne alla guida di altrettanti Stati, pari al 34% del totale complessivo. Di queste governatrici, 14 sono democratiche e 3 sono repubblicane. Complessivamente, 101 donne ricopriranno cariche esecutive elettive a livello statale, arrivando al 32,6% del totale nazionale. I dati evidenziano una presenza femminile senza precedenti nella storia politica americana recente.

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Primati Storici nei Governatorati

In Georgia, la democratica Keisha Lance Bottoms diventerà la prima donna nera a guidare uno Stato nella storia degli Stati Uniti. Questa elezione rompe una barriera storica importante per la rappresentanza afroamericana. In Texas, Gina Hinojosa sarà la prima donna latina a ricoprire il ruolo di governatrice. La sua vittoria è un momento cruciale per la visibilita' delle donne ispaniche nella politica. In New Mexico, l'ex segretaria agli Interni Deb Haaland guidera' lo Stato come la prima donna nativa americana a tale carica. Anche il Minnesota ha eletto per la prima volta una donna governatrice, Amy Klobuchar. L'Ohio ha scelto Amy Acton, ex direttrice del Dipartimento della Salute, che guidera' lo Stato per la prima volta con una donna. In Tennessee, il primato repubblicano spetta a Marsha Blackburn, che diventera' la prima donna governatrice dello Stato.

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Vittorie Storiche al Congresso

Al Senato, la democratica Peggy Flanagan in Minnesota sara' la prima donna nativa americana eletta a questo livello. La sua elezione amplia la rappresentanza indigena nel legislatore federale. In Illinois, la vittoria di Juliana Stratton portera' a tre il numero di donne nere contemporaneamente al Senato. Stratton si unira' ad Angela Alsobrooks del Maryland e Lisa Blunt Rochester del Delaware. In South Carolina, la democratica Annie Andrews sara' la prima donna mai eletta al Senato per quel Stato. Alla Camera, Melat Kiros, una democratica di 29 anni nata ad Addis Abeba, rappresenta il Colorado. Con la sua elezione, diventa la prima donna nera a rappresentare il suo Stato al Congresso. Questi successi dimostrano la diversita' crescente dell'elettorato e dei candidati.

Donne Veterane e Sfide Future

Le donne con esperienza militare hanno firmato record significativi in questo novembre. Secondo l'organizzazione With Honor Action, 38 donne veterane erano candidate contro le 21 del 2024. Almeno 10 sono state elette, portando il totale a 11 donne veterane a Washington. Tra le vittorie spicca quella della democratica JoAnna Mendoza, ex Marine, in Arizona. In Ohio, Kristina Knickerbocker dell'Air Force ha ribaltato il controllo repubblicano nel decimo distretto. La ex viceammiraglio della Marina Nancy Lacore, rimossa da Pete Hegseth, ha vinto un seggio in South Carolina. Nonostante i record, le disparita' persistono. Le 139 donne nel nuovo Congresso sono meno delle 152 attualmente in carica. Al Senato, si passa da 27 a 23 senatrici. Il tetto di cristallo della Casa Bianca rimane intatto, lasciando spazio a aspettative per il 2028.