Midterm Usa: i Democratici conquistano Camera e Senato

I Democratici vincono il controllo di Camera e Senato alle Midterm americane. Donald Trump accetta la sconfitta storica dei Repubblicani in un voto che segna un nuovo equilibrio di potere.

Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti hanno registrato una vittoria schiacciante per il Partito Democratico, che ha recuperato il controllo della Camera dei Rappresentanti e del Senato. Questo risultato storico segna un netto inversione di tendenza rispetto alle aspettative iniziali e rappresenta l'ultimo test elettorale significativo per l'ex presidente Donald Trump prima delle prossime elezioni presidenziali del 2028.

La Sconfitta Storica dei Repubblicani

I Democratici hanno vinto il controllo della Camera dei Rappresentanti, secondo le proiezioni definitive di Decision Desk HQ riportate dall'agenzia Bloomberg. Questa vittoria è stata confermata dallo stesso Speaker della Camera, il repubblicano Mike Johnson, che ha ammesso pubblicamente la perdita della maggioranza. Johnson ha sottolineato come, storicamente, il partito del presidente in carica raramente riesca a vincere le elezioni di metà mandato, aggiungendo che anche questa sera la storia sembra essersi confermata.

Also read Midterm, ultimo sondaggio prima del voto: democratici avanti in 5 sfide chiave del Senato

Vittorie Chiave nel Senato Federale

I Democratici hanno strappato cinque seggi cruciali al Senato, garantendosi la maggioranza nella camera alta. James Talarico ha vinto il seggio in Texas, diventando il primo democratico a riuscirci dal 1988, battendo il procuratore generale Ken Paxton fortemente sostenuto da Donald Trump. In Kansas, Adam Hamilton ha sconfitto Roger Marshall, ottenendo il primo successo democratico per quel seggio dal 1932. Inoltre, Sherrod Brown ha vinto in Ohio contro Jon Husted, Annie Andrews ha sconfitto Darline Graham in South Carolina, e Roy Cooper ha vinto in North Carolina.

Advertisement

Governatori e Cambiamenti Regionali

Oltre al Congresso, i Democratico hanno fatto grandi passi avanti nelle corse governative. In California, Xavier Becerra ha sconfitto Steve Hilton, succedendo a Gavin Newsom e diventando il primo governatore di origine ispanica dello stato dalla sua fondazione nel 1865. Nel Texas, la dem Gina Hinojosa ha battuto il governatore uscente Greg Abbott, diventando la prima donna governatrice democratica dello stato dopo Ann Richards, che aveva guidato il Texas fino al 1995 quando fu sconfitta da George W. Bush.

Reazioni e Prospettive Future

Di fronte a questo scenario politico mutato, Donald Trump ha dichiarato al New York Times di essere assolutamente disposto ad accettare i risultati del voto. Ha aggiunto che collaborerà con i democratici e che non vede l'ora di lavorare insieme a loro, prevedendo probabilmente un'intesa. Per il tycoon, queste midterm rappresentano un momento di transizione cruciale, poiché avendo già ricoperto due mandati non potrà correre per il 2028, rendendo queste elezioni il suo ultimo grande banco di prova elettorale diretto.