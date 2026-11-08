Midterm USA: i Democratici vincono nettamente, Trump accetta i risultati

I Democratici ottengono la maggioranza al Congresso nelle midterms. Donald Trump accetta il risultato, segnando una svolta storica rispetto alle sue precedenti narrative sulla frode elettorale.

Gli Stati Uniti hanno vissuto un momento di tensione politica senza precedenti durante le elezioni di midterm, guidate dall'amministrazione di Donald Trump e dallo stesso presidente nei mesi precedenti il voto. Il clima era caratterizzato da un susseguirsi di dichiarazioni sull'integrità del processo elettorale, minacce di ricorsi preventivi e richieste di separare le schede dei cittadini ritenuti immigrati senza diritto di voto. L'invio di ispettori del Dipartimento di Giustizia, dotati di robusti trascorsi di sostenitori di teorie complottiste, ha contribuito a creare un'atmosfera di crescente ansia nella nazione.

La vittoria schiacciante dei Democratici

I Democratici hanno conquistato la più ampia maggioranza al Congresso dai tempi di Richard Nixon, un risultato che ha smentito le previsioni più pessimiste. Al Senato, considerato inizialmente molto in bilico, i partiti hanno aggiudicato tutte le sfide negli Stati incerti, ottenendo anche in questa camera una robusta maggioranza. Questo successo storico ha portato a una reazione sorprendentemente calma rispetto alle sconfitte precedenti, con un nuovo termine coniato da un familiare di un giornalista italiano: "Blunami", la fusione tra il colore blu dei Democratici e il concetto di tsunami.

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La reazione inattesa di Donald Trump

Una delle prime dichiarazioni dopo il risultato è stata rilasciata da Donald Trump a Fox News, emittente vicina alla destra americana, in termini sorprendenti per un ex presidente abituato a contestare i risultati. Trump ha affermato: "Certo che accetterò i risultati, perché non dovrei?". Nonostante la sua innegabile abilità nel raccontare una realtà non aderente ai fatti, sin da subito è apparso chiaro che la narrazione apocalittica dei brogli del deep state sarebbe rimasta nel cassetto. Questa posizione rappresenta una rottura rispetto ai precedenti, incluso l'approvazione dell'assalto al Campidoglio di cinque anni addietro e le critiche alle elezioni in Brasile.

Assenza di frodi e margini di ricorso

Sebbene alcune voci, come quelle di Katie Miller, abbiano continuato a evocare brogli relativi al malfunzionamento degli scanner a Westchester, New York, il volume delle narrazioni diversive è risultato del tutto marginale. Un consigliere di Trump alla CNN ha inquadrato efficacemente il pensiero maturato nello Studio Ovale durante l'afflusso dei dati: nessun testa a testa è finito male, non c'è stata una manciata di voti di scarto a cui appellarsi e nessun migliaio di voti da trovare per ribaltare l'esito. A differenza di quanto descritto per la vittoria del 2024, non vi erano basi concrete per procedere con ricorsi legali in larga scala.

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Impatto e futuro della politica americana

Questa situazione segna potenzialmente la fine di un'era e l'inizio della fine dell'era di Trump nel suo modo tradizionale di contestare il potere. Tuttavia, il mondo in cui viviamo e la sua infrastruttura, comprese le interconnessioni vitali degli Stati con la tecnologia di grandi magnati e gli algoritmi di raccomandazione dei social media, non lasciano ottimisti sul futuro. La polarizzazione, usata come strumento di monetizzazione, continua a influenzare la società, invitando a interrogarsi sulla qualità dei leader che scegliamo per guidarci.

Il successo dei Democratici nelle midterm dimostra che, almeno per questa volta, la realtà politica ha prevalese sulla narrazione alternativa. Gli elettori hanno premiato la stabilità democratica, ignorando le tensioni e le minacce che avevano caratterizzato la campagna. Questo risultato potrebbe influenzare le dinamiche politiche nei prossimi anni, mostrando che il sistema elettorale americano, pur sotto stress, è riuscito a produrre un'esito chiaro e accettato dalla maggior parte delle parti in causa.