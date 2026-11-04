Midterm USA: Le vittorie democratiche bloccano l'autoritarismo di Trump

Le elezioni di midterm USA confermano il sistema federale. I democratici vincono Chamber, Senate e Governorati, contrastando il potere di Donald Trump e proteggendo le istituzioni liberali dagli abusi presidenziali.

Le recenti elezioni per la Camera dei Rappresentanti, il Senato e i governatorati statunitensi hanno dimostrato che il sistema liberale del Paese è stato salvato dal potere arrogante di Donald Trump. Il pluralismo politico-istituzionale, intrinseco al funzionamento unitario della federazione, integra persone di diversa provenienza sociale, etnica e religiosa, garantendo un equilibrio fondamentale. Le elezioni di midterm hanno confermato che l'alternanza funziona non solo per la presidenza, ma anche per le altre istituzioni che governano il paese.

La democrazia liberale contro il pseudo autoritarismo

Queste elezioni non erano una semplice decorazione del potere, ma la chiave di volta che permette ogni due o quattro anni di azzerare i grumi autoritari e corrotti che crescono a Washington. Più che una battaglia tra democratici e repubblicani, si è trattata di democrazia liberale contro pseudo autoritarismo. La vittoria democratica perfino in Stati tradizionalmente conservatori svela il senso profondo del controllo del Congresso sulla presidenza da parte degli Stati. Questa logica originaria mira a impedire ogni accentramento di potere nel quadro del federalismo, fornendo ogni due anni lo strumento elettorale per mettere sotto osservazione con il voto l'operato del presidente.

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Il governo diviso come risorsa del federalismo americano

Il governo diviso non è un incidente, ma una risorsa del federalismo per il bilanciamento tra Presidenza e Stati. Donald Trump ha fatto di tutto per inquinare anche le elezioni di midterm, ma i suoi tentativi sono andati nel vuoto. La mobilitazione di tutte le forze del Partito Democratico e delle organizzazioni indipendenti ha impedito al presidente di soggiogare gli Stati. I democratici hanno vinto facendo leva sull'economia, sul costo della vita, sull'assistenza sanitaria e su altri temi vicini ai bisogni popolari, mostrando come le proposte repubblicane siano state un'arma spuntata.

Le vittorie democratiche negli stati conservatori e i temi chiave

La Camera dei Rappresentanti sarà in grado di bloccare le proposte finanziarie della presidenza nel gioco dei reciproci controlli. È vero che Trump ha spadroneggiato ovunque fosse possibile fare affari, ma la Costituzione non è stata toccata. Le elezioni si sono tenute regolarmente e la voce degli Stati si è fatta sentire in profondo dissenso con i boati della presidenza. I temi di identità sono stati messi da parte rispetto alle presidenziali del 2024, permettendo ai democratici di evitare che il trumpismo deformasse l'immagine dell'intero partito blu come un partito delle élite.

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Il ruolo internazionale degli USA e il futuro politico

Il danno maggiore del biennio trumpiano riguarda il ruolo internazionale degli Stati Uniti, che non possono più essere considerati il riferimento dei paesi liberi e l'avversario degli autoritarismi. Oggi i democratici hanno reagito allo strapotere del gruppo trumpiano, facendo riemergere il carattere pluralistico dell'America. Anche se in altri periodi sono stati tentati superamenti del carattere liberale, come con i neutralisti degli anni Trenta o il maccartismo, i tentativi autoritari sono stati repressi. I Democratici ora devono sfruttare il traino del midterm per lanciare la propria corsa alle presidenziali 2028.

Le sfide identitarie e il dilemma strategico per il 2028

C'è ancora un dilemma identitario: se far prevalere l'anima socialista o quella moderata. La questione riguarda se puntare sull'usato sicuro di Harris e Buttigieg oppure sulle nuove figure under40 che stanno emergendo. Obama ha fatto intendere di voler dire la sua sulla strategia futura. Le elezioni di midterm hanno spesso favorito i candidati dell'opposizione, ma oggi l'opposizione ha trionfato condannando il populismo trumpiano intenzionato a trasformare il sistema politico-istituzionale americano in un regime autoritario.