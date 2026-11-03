Midterm USA: Orari di chiusura seggi e risultati elettorali

Le urne chiudono in diverse fasce orarie negli Stati Uniti. Ecco i dettagli sui tempi di spoglio delle schede per le midterm americane e quando arrivare i primi dati.

Le elezioni di midterm negli Stati Uniti si stanno concludendo oggi, segnando una fase cruciale per il panorama politico americano. Gli elettori hanno votato in molti seggi, con lunghe code segnalate in stati come la Georgia e New York. I primi indizi sui risultati elettorali non arriveranno prima della mezzanotte in Italia, a causa della complessità dello spoglio su scala nazionale.

Cronologia Chiusura Urne e Fusi Orari

La National Conference of State Legislatures ha confermato che la chiusura dei seggi e lo spoglio delle schede elettorali si svolgeranno nell'arco di sei fusi orari diversi. Nella maggior parte degli Stati americani, le urne chiuderanno tra le 18 e le 21 ora locale, con le 19 e le 20 come orari di chiusura più frequenti. Questo intervallo riflette la diversità geografica e amministrativa del paese durante questo ciclo elettorale.

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Voto Correspondenza Hawaii Oregon Washington

Hawaii, Oregon e Washington prevedono il voto esclusivamente per corrispondenza. Pertanto, gli orari di chiusura menzionati si riferiscono ai centri di assistenza per gli elettori e ai termini ultimi per la consegna delle schede, non alla chiusura di tradizionali seggi elettorali fisici. Questa modalità richiede un'attenta gestione dei tempi di spedizione e ricezione per garantire la validità dei voti ricevuti entro la scadenza stabilita dalle autorità locali.

Dettagli Statali Eastern Central Time

Nella parte orientale degli Stati Uniti, la maggior parte dello Stato si trova nel fuso orario Eastern Time e i seggi chiuderanno alle 18, corrispondente alle 24 in Italia. La parte nord-occidentale si trova nel fuso orario Central Time e i seggi chiudono alle 19, ovvero l'una di mercoledì in Italia. In Florida, i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19 ora locale, con la chiusura alle 13 di martedì e l'una di mercoledì in Italia per la zona Eastern Time, mentre la zona nord-occidentale nel fuso orario Central Time chiude alle 20.

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Altre Zone Statali e Variazioni Locali

Altri stati presentano orari specifici: in alcuni casi i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 19, con la maggior parte dello Stato nel fuso orario Central Time, ma alcuni seggi situati nel fuso orario Eastern Time potrebbero chiudere alle 19. In altre giurisdizioni, gli orari variano dalle 6 alle 10 all'apertura, a seconda della popolazione di ogni singolo comune, con chiusura alle 20. Nel Michigan, ad esempio, i seggi aprono alle 7 e chiudono alle 20; la maggior parte dello Stato segue il fuso orario orientale, mentre le quattro contee della parte occidentale dell'Upper Peninsula (Dickinson, Gogebic, Iron, Menominee) rientrano nel fuso orario centrale e chiudono alle 21.

Prossimi Passi e Contesto Politico

Oltre alle midterm, dall'aborto al foie gras, ecco i referendum che spaccano l'America, aggiungendo complessità al quadro politico. Figure come Obama chiamano i Democratici, mentre Trump annuncia lo stop agli aiuti militari a Israele, evidenziando le tensioni internazionali. Per Washington, il voto avviene esclusivamente per posta, con le schede depositate in un'urna ufficiale entro le 20 del giorno delle elezioni. Per l'Oregon, i centri di assistenza agli elettori e le urne per la raccolta delle schede chiudono alle 19, richiedendo precisione nei tempi di consegna.