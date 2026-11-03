Midterm Usa: Risultati e Impatto di Trump sulle Elezioni di Metà Mandato

Analisi delle midterms USA con focus su Trump, risultati chiave in New Hampshire, Pennsylvania e Ohio, e l'impatto delle scelte elettorali sul futuro politico.

Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti hanno rappresentato un momento cruciale per il panorama politico americano, con il rinnovo di gran parte del Congresso che include l'intera Camera dei Rappresentanti e un terzo del Senato. Per Donald Trump, queste elezioni costituiscono l'ultimo giro di boa elettorale, poiché il precedente mandato presidenziale ne impedisce la candidatura per le elezioni del 2028. Sebbene il suo nome non figurasse direttamente sulle schede, Trump ha trasformato il voto in un referendum sul suo personale impatto politico, influenzando profondamente le dinamiche di voto in tutto il Paese.

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I seggi hanno chiuso i battenti in numerosi stati chiave, tra cui Pennsylvania, New Jersey, Massachusetts, Maryland, Illinois, Connecticut, Delaware, Alabama, Mississippi, Missouri, Maine, Rhode Island, Tennessee, Oklahoma, Washington D.C., la maggior parte del Michigan e il resto della Florida. L'attenzione si è concentrata su battaglie decisive per l'equilibrio di potere al Congresso, con Michigan e Maine considerati terreni di scontro particolarmente caldi e incerti.

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In New Hampshire, il democratico Chris Pappas ha vinto la corsa al Senato, sconfiggendo l'ex senatore repubblicano John E. Sununu e prendendo il posto della senatrice Jeanne Sheanne. Parallelamente, Josh Shapiro ha riconfermato la propria carica di governatore della Pennsylvania, sconfittendo la candidata repubblicana Stacy Garrity, tesoriera dello stato. Queste vittorie sono state confermate dalle proiezioni di Decision Desk HQ e CNN, segnando un risultato significativo per la coalizione democratica in stati tradizionalmente competitivi.

Impatto Politico e Posizioni degli Attori

Il democratico JB Pritzker è stato rieletto governatore dell'Illinois, secondo le proiezioni di NBC News, affermandosi come uno dei più accesi critici delle politiche anti-migranti promosse da Donald Trump. Nel New Jersey, anche il democratico Booker ha vinto, mantenendo il seggio al Senato. Queste vittorie consolidano la posizione dei democratici in regioni strategiche, contrastando le narrazioni repubblicane sulla direzione del paese.

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La campagna è stata caratterizzata da forti polemiche, come quella scatenata da uno spot televisivo da 4 milioni di dollari del repubblicano Vivek Ramaswamy nel New Jersey, che metteva in discussione l'infanzia della candidata democratica Amy Acton. Nonostante le controversie, Acton appare favorita nelle intenzioni di voto. L'Ohio ha registrato una delle competizioni più costose della storia americana, con oltre 360 milioni di dollari spesi complessivamente. In questa corsa, il democratico Sherrod Brown cerca di riconquistare il seggio perso nel 2024, sfidando il repubblicano Jon Husted, per il quale Trump si è speso moltissimo.

Trump ha attaccato Fox News attraverso Truth, sostenendo che gli ascolti del network siano crollati del 27% a causa della loro copertura eccessiva dei democratici. Ha citato un sondaggio CNN che indica un gradimento del 99% tra i repubblicani e del 53% tra i presidenti repubblicani, valori nettamente superiori a quelli di Ronald Reagan e Abraham Lincoln. Questa dinamica evidenzia come la figura di Trump rimanga centrale nel dibattito pubblico, indipendentemente dalle sue assenze dirette dalle schede elettorali.

Conseguenze per i Cittadini e Prospettive Future

Le elezioni hanno avuto implicazioni concrete per la governance statale e federale, con risultati che determineranno l'equilibrio di potere al Congresso. In Ohio, la sfida per il governatore vede Amy Acton in vantaggio su Ramaswamy, mentre in North Carolina l'ex governatore democratico Roy Cooper affronta Michael Whatley, con i sondaggi che indicano un vantaggio di circa 8 punti per Cooper nonostante la storia repubblicana dello stato. La competizione per il Senato nel Maine, tra la repubblicana Susan Collins e il democratico Troy Jackson, rimane una delle più incerte, con Jackson al 49% e Collins al 45% nei sondaggi della vigilia.

In Michigan, l'attenzione è rivolta alla possibilità che Abdul El-Sayed diventi il primo senatore musulmano negli Stati Uniti. Queste elezioni definiscono non solo la composizione del Congresso ma anche l'orientamento delle politiche statali su temi cruciali come l'immigrazione e la salute pubblica. I risultati riflettono una popolazione frammentata ma impegnata, con un impatto duraturo sulla direzione politica nazionale nei prossimi anni.