Midterm USA: Trump a Washington e le previsioni di sconfitta per i repubblicani

Donald Trump lancia appello dal Lincoln Memorial prima delle Midterm. I sondaggi favoriscono i democratici con alto rischio di tsunami blu per il Senato.

Donald Trump ha scelto il Lincoln Memorial come scenario finale per il suo ultimo, intenso appello agli elettori americani prima del voto delle Midterm. Il presidente si è rivolto direttamente alla nazione stando davanti alla Reflecting Pool, una struttura che ha contribuito a valorizzare durante il suo mandato. In questo contesto simbolico, Trump ha cercato di consolidare il consenso repubblicano attraverso promesse economiche aggressive e una narrazione basata sul contrasto netto tra prosperità e declino.

Le minacce economiche e la promessa di assegni

Il discorso di Trump si è concentrato pesantemente sugli interventi infrastrutturali realizzati a Washington e alla Casa Bianca. Ha illustrato dettagliatamente un arco monumentale che intende costruire, definendolo superiore all'Arco di Trionfo di Parigi. Per convincere gli elettori, il presidente ha lanciato una garanzia finanziaria diretta: in caso di vittoria dei repubblicani, ogni cittadino riceverà un assegno da 5.000 dollari. Questa misura rappresenta il cuore della sua campagna elettorale finale, mirata a mobilitare la base conservatrice con benefici economici tangibili.

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Dall'altra parte dello spettro politico, Trump ha posto un monito severo sui rischi di un eventuale successo democratico. Ha avvertito che se i democratici dovessero vincere, gli americani andranno incontro a una Depressione economica simile a quella del 1929. Questo messaggio di paura economica è stato utilizzato strategicamente per polarizzare l'elettorato e presentare le Midterm non solo come una scelta politica, ma come una questione di sopravvivenza finanziaria nazionale.

Sondaggi favorevoli ai democratici e previsione tsunami

Nonostante gli sforzi comunicativi di Trump, i dati elettorali suggeriscono uno scenario sfavorevole per il Partito Repubblicano. Quasi 56 milioni di americani hanno già votato anticipatamente, un dato che fa ben sperare i democratici. Gli ultimissimi sondaggi indicano un forte vantaggio per la coalizione liberale, con la conquista della Camera dei Rappresentanti ormai considerata quasi certa dagli analisti politici.

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La situazione appare ancora più critica per i repubblicani al Senato. Secondo le rilevazioni finali condotte da New York Times-Siena, i candidati democratici sono in vantaggio in tutte le corse decisive per gli equilibri dell'Alta Camera. I democratici puntano a riconquistare seggi storici come quelli del Texas, dove non vincono dal 1988, e del Kansas, conquistato l'ultima volta nel 1932. Questa dinamica ha portato l'analista Nate Silver a stimare un'ottanta percento di probabilità di vittoria democratica al Senato.

L'espressione "tsunami blu" aleggia tra gli osservatori politici per descrivere la potenziale magnitudo di questa vittoria democratica. Le previsioni indicano che il Partito Democratico potrebbe ottenere una maggioranza significativa che cambierebbe radicalmente il panorama legislativo degli Stati Uniti per i prossimi anni. La forza dei candidati democratici sembra essere sostenuta anche dalla debolezza dei loro avversari repubblicani nelle corse principali.

Tensioni interne e strategia legale post-voto

Il quadro politico è complicato da tensioni interne e scandali che potrebbero aver indebolito la candidatura repubblicana. In Alaska è emerso uno scandalo mentre in Michigan le tensioni ruotano attorno al candidato Abdul El-Sayed. Trump ha accusato pubblicamente El-Sayed di essere legato ai Fratelli Musulmani, un attacco personale che riflette le divisioni strategiche all'interno del campo conservatore. Nonostante questi eventi, alcuni osservatori notano che i sondaggi recenti si sono spesso rivelati inaccurati nel cogliere il vero umore degli elettori.

La resa dei conti politica sta già iniziando dietro le quinte, con molti membri del Grand Old Party che scaricano la responsabilità della probabile sconfitta sul presidente. Si ritiene che la guerra diplomatica contro l'Iran abbia annientato le chance di tenuta del partito al potere. Storicamente, il partito del presidente in carica viene penalizzato alle Midterm, ma in questo caso il timore è quello di essere travolti dall'opposizione anziché subire una semplice perdita di seggi.

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Intanto, Trump ha dichiarato che non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran dopo le Midterm, cercando di stabilizzare il fronte internazionale. Tuttavia, la tensione su come il presidente reagirà a una pesante sconfitta sale costantemente. Il Dipartimento di Giustizia, guidato da Todd Blanche, ex legale del tycoon, è già passato all'azione preventiva. Il ministero ha chiesto alla Corte Suprema di intervenire su una causa legale in California.

Questa azione legale riguarda la richiesta di imporre allo stato di accantonare 20.000 voti, una mossa respinta precedentemente da una corte d'appello. I democratici temono che questa sia solo un assaggio delle strategie legali che potrebbero essere adottate per rallentare o bloccare lo scrutinio dei voti nel Paese immediatamente dopo la chiusura delle urne. Trump seguirà lo spoglio circondato dai suoi fedelissimi, pronto a dare battaglia legale e politica per contestare eventuali risultati sfavorevoli.