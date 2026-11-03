Midterm USA: Warner, Ossoff e Gallrein guidano i democratici, Trump firma ordine

Le Midterm americane registrano vittorie chiave per i Democratici con Mark Warner, Jon Ossoff ed Ed Gallrein. Donald Trump firma un ordine esecutivo anticomunista mentre i seggi chiudono in diversi Stati.

Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti sono entrate nella fase finale con risultati preliminari che indicano un forte movimento a favore del Partito Democratico. In Virginia, il senatore Mark Warner ha ottenuto la rielezione per un quarto mandato, sconfingando il candidato repubblicano Bert Mizusawa. Contemporaneamente, in Georgia, il democratico Jon Ossoff mantiene un vantaggio sul repubblicano Mike Collins in una corsa senatoriale ad alta tensione. A livello della Camera dei Rappresentanti, il repubblicano Ed Gallrein ha vinto le elezioni in Kentucky, sostituendo il deputato Thomas Massie.

Dettaglio Risultati: Warner, Ossoff e Gallrein

Mark Warner, vicepresidente della Commissione Intelligence del Senato, ha superato Bert Mizusawa in Virginia. Warner era tra gli otto legislatori informati sull'avvio del conflitto con l'Iran, iniziativa che aveva definito una guerra per scelta di Donald Trump. Nella gara senatoriale in Georgia, Jon Ossoff, considerato un possibile candidato alla Casa Bianca per il 2028, ha superato Mike Collins. Ed Gallrein, Navy Seal in pensione, ha battuto la democratica Melissa Strange in Kentucky, ottenendo il sostegno diretto di Donald Trump per prendere il seggio di Thomas Massie.

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Reazioni Politiche e Ordini Esecutivi

Il leader dei democratici alla Camera, Hakeem Jeffries, ha dichiarato di essere vicini a un cambiamento radicale della direzione del paese, indicando un potenziale ritorno al controllo della Camera. Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che dichiara dal 1 al 7 novembre la settimana dell'anticomunismo. L'ex presidente ha definito i principali candidati democratici socialisti e comunisti durante la campagna elettorale, un messaggio che ha guadagnato consensi tra gli elettori latinoamericani in Florida.

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Chiusura Seggi e Contesto Elettorale

I seggi hanno chiuso in Georgia, South Carolina, Virginia, Vermont e parzialmente in Florida e New Hampshire. In Indiana e Kentucky, le operazioni di voto si sono concluse in diversi distretti specifici. A Chicago, sono terminate le schede cartacee in alcuni seggi, ma saranno stampate copie aggiuntive. Gli elettori in fila alla chiusura potranno votare anche se l'attesa per le macchine elettroniche è lunga. Donald Trump non figura sulla scheda ma il voto è un referendum su di lui.