Migliaia di persone si riuniscono per l'orgoglio LGBTQ a Seoul, mentre un gruppo cristiano conservatore organizza una contro-manifestazione

Il Seoul Queer Culture Festival ha attirato sia sostenitori dei diritti LGBTQ sia opposizione dai gruppi religiosi conservatori della Corea del Sud, dove il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è legalmente riconosciuto e i tentativi di approvare una legge antidiscriminazione completa si sono ripetutamente arenati. La parata dell'orgoglio LGBTQ e la contro-manifestazione del gruppo cristiano conservatore hanno visto la partecipazione di migliaia di persone nel centro di Seoul.

Migliaia di persone si sono riunite nel centro di Seoul per l'annuale parata dell'orgoglio LGBTQ , mentre un gruppo cristiano conservatore ha organizzato una contro-manifestazione nelle vicinanze.

Il Seoul Queer Culture Festival, che attira da tempo sia i sostenitori dei diritti LGBTQ sia la forte opposizione dei gruppi religiosi conservatori della Corea del Sud, dove il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è legalmente riconosciuto e i tentativi di approvare una legge antidiscriminazione completa si sono ripetutamente arenati, ha visto l'allestimento di un palco e circa 70 stand a partire dalle 11:00 (02:00 GMT) nel centro di Seul, con l'inizio della manifestazione principale previsto nel pomeriggio. La parata, momento centrale dell'evento, avrebbe dovuto iniziare alle 16:00 e snodarsi per circa 3 km (1,9 miglia), secondo gli organizzatori e la polizia.

Gli organizzatori avevano comunicato alla polizia di aspettarsi 50.000 partecipanti, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Yonhap. Un gruppo cristiano conservatore ha tenuto una contro-manifestazione dal primo pomeriggio, a circa 700 metri (800 iarde) dalla sede del festival dell'orgoglio. Il gruppo ha dichiarato di aspettarsi una partecipazione di 30.000 persone e di aver pianificato a sua volta una marcia.

Alle 14:00, circa 15.000 persone si erano radunate nella zona per gli eventi rivali, secondo i dati in tempo reale sulla popolazione urbana forniti dall'amministrazione comunale di Seul





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