Migliaia di persone si sono riunite a Belfast e a Roma per manifestare contro il razzismo e l'odio. La manifestazione a Belfast è stata organizzata dopo due notti di disordini scoppiati in seguito all'accoltellamento di un uomo da parte di un rifugiato sudanese.

Migliaia in piazza a Belfast contro il razzismo. Migliaia di persone sono scese in piazza a Belfast per partecipare a una manifestazione contro il razzismo, organizzata dopo due notti di disordini scoppiati in seguito all'accoltellamento di un uomo da parte di un rifugiato sudanese a inizio settimana.

I partecipanti hanno sfilato nel centro della capitale nordirlandese impugnando cartelli con slogan come L'odio è la sola minaccia nelle nostre strade e Belfast è contro il razzismo. La mobilitazione è stata promossa dal movimento Unite Against Racism. Le tensioni a Belfast sono esplose dopo la diffusione lunedì sera sui social network di un video che mostrava un uomo accoltellare ripetutamente un'altra persona a terra quasi fino a decapitarla.

Il cittadino sudanese è comparso mercoledì davanti a un tribunale con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di Stephen Ogilvie, ancora ricoverato in ospedale. Nei giorni successivi all'aggressione si sono verificati episodi di violenza e intimidazione a sfondo razziale. Migliaia di persone in piazza oggi a Roma in due diversi cortei contro quello, contemporaneo, organizzato dall'ultradestra.

Il primo corteo è partito da piazza del Verano e riunisce studenti dei collettivi Osa, Cambiare Rotta, Giovani Palestinesi e altre associazioni studentesche; il secondo corteo è partito da piazza di Spagna e riunisce studenti e attivisti di varie organizzazioni. In contemporanea a questi cortei, un gruppo di operai ha iniziato a rimuovere il nome del presidente degli Stati Uniti Donald Trump dalla facciata del Kennedy Center a Washington, poche ore dopo la scadenza fissata dal tribunale per eliminare ogni riferimento a Trump dall'edificio e da altri aspetti delle attività dell'iconico centro culturale.

La rimozione del nome di Trump è stata promossa da un gruppo di artisti e attivisti che hanno denunciato la presenza di Trump come un simbolo di razzismo e di odio. La manifestazione a Belfast è stata organizzata per dimostrare la propria opposizione al razzismo e all'odio, e per chiedere giustizia per le vittime di violenza razziale.

La manifestazione a Roma è stata organizzata per contrastare la presenza di gruppi estremisti che hanno organizzato un corteo contemporaneo contro la manifestazione anti-razzismo





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