Migranti musulmani bloccati in Messico dopo la cancellazione degli appuntamenti per l'asilo da parte di Trump

Il giudice federale John McConnell ha dichiarato illegali le politiche adottate dall'amministrazione Trump che hanno impedito a persone provenienti da 39 paesi di ricevere decisioni sulle domande di asilo, lavoro, carte verdi e cittadinanza. I migranti musulmani rimasti bloccati a causa della cancellazione degli appuntamenti per l'asilo sono ora ospitati in un rifugio specifico per i migranti musulmani a Tijuana, in Messico.

I migranti musulmani rimasti bloccati a causa della cancellazione di tutti gli appuntamenti per l'asilo negli Stati Uniti da parte del presidente Donald Trump sono ora ospitati in un rifugio specifico per i migranti musulmani a Tijuana, in Messico.

Il giudice federale John McConnell ha dichiarato illegali le politiche adottate dall'amministrazione Trump che hanno impedito a persone provenienti da 39 paesi di ricevere decisioni sulle domande di asilo, lavoro, carte verdi e cittadinanza. Il giudice ha stabilito che queste politiche hanno lasciato gli immigrati in un 'limbo giuridico indeterminato' e che l'USCIS ha violato le leggi sull'immigrazione e le leggi amministrative che governano le sue azioni.

Il giudice ha anche sottolineato che l'amministrazione Trump ha adottato queste politiche senza alcuna autorità statutaria o regolamentare e basandosi su 'sentimenti anti-immigrati' che non possono influenzare le decisioni dell'agenzia





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