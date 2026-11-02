Migrazione Atlantica: Sette morti e 380 soccorsi al largo di Lanzarote

Naufragio mortale nelle Canarie: 7 migranti deceduti e oltre 380 salvati dalla guardia costiera spagnola nella rotta Atlantica.

L'agenzia di soccorso marittimo delle Isole Canarie ha confermato che almeno sette migranti hanno perso la vita al largo di Lanzarote. L'evento si è svolto lunedì 2 novembre, giorno in cui le autorità hanno portato in salvo più di 380 persone. Questo triste traguardo sottolinea la persistente pericolosità della rotta Atlantica verso la Spagna.

Dettaglio del naufragio e operazioni di salvataggio

La Guardia Costiera Spagnola ha individuato un'imbarcazione di migranti a 150 chilometri dalle coste di Lanzarote. A bordo sono state rinvenute due persone senza vita mentre il personale di soccorso tranneva in salvo 132 sopravvissuti. Durante lo stesso viaggio, altri cinque migranti sono deceduti e i loro corpi sono stati gettati in mare dalle autorità.

Also read Serie A: il Genoa passa a Lecce, per De Rossi la terza vittoria in sette giorni

Un'operazione separata ha visto il recupero di altri 250 migranti al largo di Lanzarote e dell'isola di El Hierro nella prima parte della giornata. Queste operazioni si aggiungono al soccorso di 107 migranti avvenuto domenica a El Hierro. La somma totale dei soccorsi evidenzia un'ondata significativa di tentativi di attraversamento in queste 48 ore.

Posizione di Fernando Clavijo e contesto geografico

Fernando Clavijo, presidente delle Isole Canarie, ha espresso profonda preoccupazione attraverso un messaggio sulla piattaforma X. Il leader politico ha affermato che le previsioni più cupe si stanno avverando e che la rotta Atlantica sta continuando a mietere vittime. Ha sottolineato che dietro ogni vittima c'è una storia umana e una famiglia.

Advertisement

La rotta migratoria che collega l'Africa occidentale alle Isole Canarie è considerata una delle traversate più letali al mondo. Migliaia di persone tentano questo passaggio ogni anno su imbarcazioni spesso sovraffollate e non conformi alle norme di sicurezza. I viaggiatori affrontano mari agitati, correnti forti e distanze considerevoli per raggiungere il territorio spagnolo.

Impatto stagionale e pressione sui servizi locali

Gli arrivi di migranti tendono ad aumentare durante i mesi autunnali quando le condizioni del mare sono generalmente più calme. Questa stagionalità rende le traversate più favorevoli per i trafficanti e i migranti, aumentando il numero di tentativi. Nonostante una diminuzione generale, il mese di ottobre ha registrato un incremento drastico delle partenze.

Questa crescita improvvisa sta esercitando una pressione aggiuntiva sui servizi di accoglienza e di emergenza. Le isole più piccole e meno densamente popolate delle Canarie stanno affrontando le sfide più complesse per gestire l'arrivo di un numero così elevato di persone. Le risorse locali sono messe a dura prova dalla gestione delle emergenze quotidiane.

Dati ufficiali e prospettive future

Secondo i dati forniti dall'ufficio del rappresentante del governo spagnolo nelle Isole Canarie, gli arrimenti totali sono diminuiti dell'18% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il numero complessivo si è attestato a 11.527 persone. Questo calo annuale non deve tuttavia minimizzare la gravità delle singole tragedie.

Advertisement

La situazione rimane critica e le autorità continuano a monitorare la rotta Atlantica con grande attenzione. La gestione dei soccorsi e l'assistenza ai sopravvissuti restano priorità assolute per le istituzioni spagnole e canarie. La comunità internazionale segue con attenzione l'evoluzione di questa crisi umanitaria.