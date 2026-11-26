L'Ufficio Nazionale di Statistica britannico registra la migrazione netta più bassa dal 1997. I dati mostrano un crollo del 90% rispetto al picco del 2023, con impatti economici e politici complessi.

I dati ufficiali diffusi giovedì dall'Ufficio Nazionale di Statistica britannico (ONS) confermano che il Regno Unito ha raggiunto il livello più basso di migrazione netta annuale negli ultimi quasi trent'anni, un risultato ottenuto escludendo specificamente il periodo della pandemia di COVID-19. Questa nuova dinamica statistica, che vede un netto distanziamento dai livelli precedenti, rappresenta un punto di svolta significativo nel lungo dibattito pubblico sulle frontiere nazionali.

Cifrature Ufficiali E Calo Del 90% Rispetto Al 2023

L'Ufficio Nazionale di Statistica ha dichiarato esplicitamente che la migrazione netta è scesa a 77.000 unità nei dodici mesi conclusi alla fine di giugno, segnando una drastica riduzione rispetto alle 204.000 persone registrate nello stesso periodo dell'anno precedente. Questo livello di migrazione netta registrato giovedì è il più basso osservato dal 1997, riportando le dinamiche demografiche attuali a standard perseguiti attivamente dai governi britannici del passato.

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Nel complesso, l'immigrazione netta in Gran Bretagna è ora crollata di circa il 90% rispetto al suo picco storico di quasi un milione di persone registrato nel 2023. L'ex primo ministro conservatore David Cameron si era inizialmente impegnato nel 2010 a ridurre la migrazione netta a "decine di migliaia", un obiettivo che tuttavia non riuscì mai a raggiungere pienamente durante il suo mandato, rendendo l'attuale dato un traguardo statisticamente rilevante per la storia recente.

Restrizioni Visati E Posizione Del Governo Laburista

Il calo complessivo dell'immigrazione è arrivato dopo che governi precedenti hanno imposto restrizioni più severe al rilascio di visti di lavoro, incluse le proibizioni sul portare familiari a carico e soglie salariali più elevate mirate a limitare l'arrivo di lavoratori qualificati o laureati. Il governo Laburista attuale ha segnalato intenzione di inasprire ulteriormente le regole, cercando di bilanciare le pressioni politiche con la necessità di gestire i flussi umani in modo strutturato.

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All'inizio di questo mese, il governo ha svelato piani per raddoppiare il periodo di attesa standard per il insediamento permanente da cinque a dieci anni, in un contesto di continua preoccupazione pubblica sui livelli di immigrazione. Queste misure legislative mirano a creare un sistema migratorio più selettivo, rispondendo alle richieste di controllo delle frontiere che hanno caratterizzato il dibattito politico per oltre un decennio.

Impatto Economico E Prospettive Demografiche

Un calo sostenuto dell'immigrazione potrebbe restringere la forza lavoro britannica e pesare sul potenziale di crescita economica, secondo le stime degli economisti. Oxford Economics ha stimato ad aprile che se la migrazione netta scendesse a zero nel lungo termine, l'economia sarebbe più del 15% più piccola nel 2060 rispetto alla previsione di base, con minori entrate fiscali che potrebbero aumentare l'indebitamento governativo.

Le demografie britanniche sono cambiate rapidamente negli ultimi trent'anni, con un boom migratorio negli anni seguenti l'espansione dell'Unione europea nel 2004 e successivamente dopo la Brexit nel 2020, raggiungendo un massimo record di 944.000 persone nell'anno fino a marzo 2023. L'immigrazione, sia legale che illegale, continua a dominare il dibattito politico, con un sondaggio YouGov pubblicato questa settimana che la indica come la seconda preoccupazione più importante per gli elettori dopo l'economia.