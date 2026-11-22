Il Milan conquista il quarto posto in Serie A superando il Frosinone per 5-1. Autorete di Rabiot e reti di Ramos, Jashari, Cisse e Pulisic definiscono il match.

Il Milan ha conquistato una vittoria netta e convincente contro il Frosinone, imponendosi con il punteggio di 5-1 nelmatch di Serie A disputato in casa. L'incontro ha visto una dinamica particolare nel primo tempo, con un'apertura delle marcature derivante da un errore difensivo e un gol esterno, per poi esplodere completamente nella seconda frazione di gioco.

Primo tempo con autorete e gol di Ramos

La partita è iniziata con un colpo di scena inaspettato, poiché Rabiot ha propiziato un'autorete che ha sbloccato il punteggio a sfavore dei rossoneri. Nello stesso primo tempo, Ramos ha firmato il gol che ha ampliato il vantaggio dei padroni di casa, creando le premesse per una giornata sportiva che si stava muovendo verso una svolta decisiva per il Milan.

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Secondo tempo: il trionfo di Jashari e Cisse

Nella ripresa il Milan ha mostrato un'intensità superiore, con Jashari e Cisse che hanno trovato la via del gol segnando contro una difesa del Frosinone completamente spalancata. I due attaccanti hanno sfruttato gli spazi residui per raddoppiare e triplicare il vantaggio, dimostrando una grande capacità di lettura delle situazioni difensive avversarie.

Impatto di Pulisic nel finale di gara

La partita si è conclusa con la firma di Pulisic nel finale, un ulteriore segno di superiorità tecnica che ha chiudola partita in modo definitivo. L'inglese ha messo a segno il quinto gol, confermando la totale predominanza del Milan nel confronto diretto contro i ciociari, che non sono riusciti a trovare soluzioni efficaci per arginare l'attacco dei rossoneri.

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Conseguenze in classifica: quarto posto raggiunto

Questa vittoria permette al Milan di rimanere saldamente al quarto posto in classifica, un risultato fondamentale per gli obiettivi della stagione. I rossoneri riescono così a riscavalcare il Como, formazione che aveva vinto il proprio incontro precedente contro il Cagliari, consolidando la propria posizione in un girone top di vertice della Serie A.

Secondo ko consecutivo per il Frosinone

Per il Frosinone si tratta del secondo ko di fila, un risultato che pesa molto sulla morale della squadra e sulla sua permanenza in zona sicura. La difesa dei ciociari è apparsa irriconoscibile stasera, incapace di gestire le spinte offensive del Milan e di garantire la solidità strutturale necessaria per resistere alla pressione costante dei avversari, che hanno trasformato ogni errore in opportunità concreta.